Israel continúa sus ataques contra el sur del Líbano y mata a al menos dos personas
- Israel ordena la evacuación forzosa la ciudad libanesa de Tiro y anuncia que es una "zona de combate"
- El Ejército ha continuado este miércoles con sus ataques contra varias localizaciones en el sur del Líbano
Israel ha continuado este miércoles con sus ataques contra varias localizaciones en el sur del Líbano, donde fuentes oficiales han confirmado hasta el momento la muerte de al menos dos personas en diferentes bombardeos aéreos.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, ha informado que dos personas murieron y una ha resultado herida en bombardeos israelíes contra la zona de Deir Amas, en la localidad meridional de Tiro, donde los residentes habían recibido con anterioridad "llamadas telefónicas aleatorias de Israel que les instaban a evacuar sus hogares de inmediato".
La ANN ha agregado que aviones de guerra israelíes han llevado a cabo un segundo ataque aéreo contra un edificio en la zona del proyecto Al Roz, a la entrada de Abbasiyeh, al norte de Tiro, destruyéndolo por completo.
Asimismo, ha informado de que un dron israelí ha impactado contra un chalet en el complejo Turquoise, en la carretera de Naquoura, mientras que otros ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el campamento de refugiados palestinos de Rashidieh, al sur de Tiro.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, ha informado en la jornada previa que el balance acumulado desde que Israel comenzara a atacar el país el 2 de marzo hasta entonces era de 3.213 muertos y 9.737 heridos.
Ordena la evacuación forzosa de Tiro
El Ejército israelí ha emitido este miércoles una orden de desplazamiento forzoso, que suele preceder a bombardeos, contra toda la población de la ciudad sureña libanesa de Tiro, una de las urbes más antiguas del mundo y con ruinas patrimonio de la Unesco.
"Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani", ha declarado en un comunicado Avichay Adraee, portavoz castrense árabe, en el que además de la ciudad de Tiro (unos 200.000 habitantes) también incluyó una lista de once campamentos de refugiados.
Entre los campamentos se encuentra el de Burj Shamali, ubicado a tres kilómetros de Tiro y creado en 1948 para palestinos que huyeron o fueron expulsados de Hawla y Tiberias durante la guerra que dio lugar a la creación de Israel.
Este lunes, el Ejército israelí ya bombardeó Tiro, según un comunicado castrense, en el que detalló presuntos ataques contra una decena de centros de mando y depósitos de armas de Hizbulá. El pasado 17 de marzo, durante la ofensiva contra Irán librada por Israel y EE.UU. -a la que respondió Hizbulá el día 2 de ese mes-, Israel ya ordenó el desplazamiento forzoso de los residentes de Tiro y de diversos campamentos de refugiados.
En Líbano hay un alto el fuego desde mediados de abril, pero no es respetado ni por Israel (que sigue matando a diario) ni por Hizbulá, que lanza drones contra las tropas israelíes en territorio libanés y a veces más allá de la divisoria.