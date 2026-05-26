El Ejército israelí se adentra más allá de las zonas del Líbano ocupadas antes de la tregua

Las tropas terrestres del Ejército israelí se han adentrado este martes más allá de las zonas del sur del Líbano que ocupan desde antes de la tregua. A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han descrito la incursión como "operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada" y lo han justificado con el fin de "eliminar las amenazas directas".

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado en una reunión del gabinete de seguridad que el Ejército está operando con “grandes fuerzas en tierra” en el sur del Líbano y tomando el control de “áreas estratégicas”. Una fuente militar israelí ha afirmado que están operando "de forma selectiva" más allá de la Línea de Defensa Avanzada para "eliminar amenazas directas a los ciudadanos del Estado de Israel” y que los soldados actúan “de acuerdo con las directrices del nivel político”.

Más allá de la Línea Amarilla Estas operaciones franquean la Línea Amarilla libanesa, nombre con el que Israel se refiere al 8 % del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y la organización paramilitar Hizbulá. Es una frontera no reconocida oficialmente, que abarca unos 500 km² y afecta a aproximadamente 50 localidades. Comprende el sur del Líbano y se expande avanzando hacia el este. Este límite es distinto de la Línea Azul, demarcada por las la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), que marca la frontera oficial entre Líbano e Israel tras la retirada israelí en 2000, y por ende la línea de repliegue de las FDI y de Hizbulá.

Últimos ataques Hizbulá ha confirmado un ataque a fuerzas israelíes que avanzaban hacia la localidad del sur del Líbano de Zawtar al-Sharqiya con drones explosivos, cohetes y artillería. El pasado lunes, aseguraron haber atacado tres cuarteles y un puesto militar en el norte de Israel. Por su parte, el Ejército israelí ha bombardeado varias localidades del sur del Líbano y del valle de la Bekaa, y ha emitido nuevas órdenes de evacuación. El ministerio de Salud de Líbano ha indicado que el balance acumulado de la ofensiva israelí desde el 2 de marzo ha alcanzado 3.213 muertos y 9.737 heridos hasta el 26 de mayo, mientras que el Ejército israelí afirma que Hizbulá ha lanzado drones explosivos contra tropas israelíes y localidades del norte de Israel, causando la muerte de al menos 11 soldados desde el alto el fuego. El conflicto en el Líbano alcanza los 3.000 fallecidos: un espejo que refleja la acción israelí en Gaza Álex Mateos La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que al menos 608 personas en el Líbano han muerto en ataques israelíes desde la tregua. Hizbulá no ha publicado cifras sobre sus propias bajas. Netanyahu había anunciado este lunes una intensificación de la ofensiva bélica en el Líbano contra Hizbulá, según una fuente del Likud citada por el periódico israelí Haaretz, y esta noche han bombardeado más de un centenar de objetivos el este y sur del país, según las FDI. Esa nueva ola de ataques israelíes en las últimas horas ha causado la muerte de al menos 16 personas, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, once de ellas en la localidad suroriental de Mashghara.