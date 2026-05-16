Muere el jefe del brazo armado de Hamás en un ataque israelí en Gaza
- Izz ad Din al Haddad era el último alto rango de largo recorrido con vida de las Brigadas Al Qassam
- En total, siete personas murieron en el bombardeo contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel y Hamás han confirmado la muerte del jefe del brazo armado del grupo islamista palestino, Izz ad Din al Haddad, en el ataque lanzado la víspera en la Franja de Gaza.
"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado", ha informado el Ejército en un comunicado.
También en una conversación con Efe un alto cargo de Hamás ha confirmado su muerte. "Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto", ha señalado la fuente.
"Incluso después de atacar a sus líderes políticos y en el terreno, Hamás permanece comprometido con los términos del acuerdo. Sin embargo, enfatizamos que los mediadores deben apelar a Israel a adherirse a lo pactado", ha añadido.
Uno de los arquitectos de los ataques de octubre de 2023
Al Haddad era el último alto rango de largo recorrido con vida del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023. Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar del grupo islamista tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en mayo de 2025.
"Durante el periodo reciente trabajó para reconstruir las habilidades de la rama militar de la organización terrorista y planear numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y las tropas de las FDI", ha señalado el comunicado castrense.
Israel también le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.
Efe ha podido confirmar su muerte este sábado al asistir al funeral de Al Haddad en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija.
En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad de Gaza. Son más de 850 los fallecidos desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.