Muere el jefe del brazo armado de Hamás en un ataque israelí en Gaza

El Ejército de Israel y Hamás han confirmado la muerte del jefe del brazo armado del grupo islamista palestino, Izz ad Din al Haddad, en el ataque lanzado la víspera en la Franja de Gaza.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado", ha informado el Ejército en un comunicado.

También en una conversación con Efe un alto cargo de Hamás ha confirmado su muerte. "Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto", ha señalado la fuente.

"Incluso después de atacar a sus líderes políticos y en el terreno, Hamás permanece comprometido con los términos del acuerdo. Sin embargo, enfatizamos que los mediadores deben apelar a Israel a adherirse a lo pactado", ha añadido.