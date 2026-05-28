Israel lanza nuevos ataques en el sur del Líbano contra Hizbulá pese al alto el fuego

El Ejército israelí ha lanzado este jueves nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en el marco de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países.

Así lo ha afirmado en un mensaje en Telegram, después de que un día antes las fuerzas israelíes publicaran dos órdenes de evacuación masiva contra el sur del Líbano. La primera fue para la ciudad de Tiro, que alberga unos 200.000 habitantes, y fue anunciada dos horas antes de que Israel comenzara a bombardearla.

Más tarde, el Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur del Líbano a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó como "zona de combate" el 18% de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria. La Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN, informó la víspera de que dos personas murieron en bombardeos contra la zona de Deir Amas, en Tiro.

Poco después de los ataques de esta jornada, las Fuerzas Aéreas de Defensa israelíes han asegurado que interceptaron lanzamientos "sospechosos" desde la zona del sur de Líbano donde operan sus tropas.

Las FDI ha señalado que han atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano esta semana, pese a que Israel y el Gobierno libanés —interlocutor con la milicia chií— firmaron un alto el fuego en abril, prorrogado el 15 de mayo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció el martes una escalada en los ataques al Líbano, así como la toma de nuevas "zonas estratégicas" por parte del Ejército.