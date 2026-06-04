Muere un casco azul de la ONU en Líbano por un ataque con mortero contra su posición en Majaryaun

Un casco azul de la ONU en Líbano ha muerto en un ataque de mortero contra su posición en Majaryaun, en el sur del país. Otros dos están heridos.

La misión de la ONU en Líbano, la FINUL, ha informado de la muerte en un comunicado y en redes sociales, pero no ha confirmado de momento la nacionalidad del fallecido ni el origen del ataque.

La FINUL recuerda que "los ataques deliberados contra los soldados de mantenimiento de la paz son una grave violación del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 Consejo de Seguridad, y pueden suponer crímenes de guerra".