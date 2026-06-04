Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a la evacuación de todos los miembros de Hizbulá del sur del país

Israel y el Líbano han acordado este miércoles la aplicación de un alto el fuego como resultado de las negociaciones en Washington. No obstante, el armisticio estará supeditado al cese total de los disparos de Hizbulá y a la evacuación de todos los miembros de la milicia chií del sector sur del Litani.

Ambas partes han acordado, bajo la orientación de Estados Unidos, "avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", señala el comunicado conjunto, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Tanto Israel como el Líbano están de acuerdo en que, a partir de ahora, el futuro entre ambos Estados "debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos", rechazando "cualquier intento, por parte de cualquier Estado o actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano", en una clara referencia a Hizbulá.