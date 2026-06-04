La Cámara Baja de EE.UU. aprueba una medida simbólica para frenar la guerra en Irán y Trump sigue augurando un acuerdo

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles una resolución, impulsada por los demócratas y de carácter simbólico, que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

Además, cuatro republicanos se han sumado al Partido Demócrata para obtener una votación favorable de 215-208, una resolución que ahora debe pasar el filtro del Senado y que, para entrar en vigor, tendría que ser ratificada por el propio Trump.

Esta es la primera vez que una votación relacionada con la guerra de Irán es aprobada por los representantes y se une a otra resolución similar que el Senado había avanzado a finales de mayo. La resolución se ampara en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas. Sus promotores sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo, mientras que la Casa Blanca defiende que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

Trump habla de un acuerdo que Irán niega Este mismo miércoles, Trump ha vuelto a señalar que las negociaciones con Irán podrían concluir ya "este fin de semana", aunque tampoco descarta que fracasen, mientras que Teherán afirma que "no se ha avanzado nada". "Me dicen que las negociaciones van muy bien, de hecho. Muy bien. (...) Si eso ocurre, puede que no ocurra, quién sabe, pero si ocurre podría ser este fin de semana", ha afirmado el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval. Estas declaraciones contrastan con las del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien ha afirmado este miércoles que no hay "ningún avance tangible" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según una entrevista en una cadena de televisión libanesa difundida por la agencia Tasnim. Araghchi también ha dicho que "el regreso a la mesa de negociaciones estaba condicionado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en el Líbano y la reducción de las tensiones en la región". Trump admite que estaba un "poco alterado" con Netanyahu por el Líbano cuando le dijo que estaba "jodidamente loco"