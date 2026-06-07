EEUU derriba dos drones de Irán que "amenazaban Ormuz", e Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego
- El CENTCOM h afirmado que los drones iraníes amenazaban el tráfico marítimo internacional en Ormuz
- La GRI ha comunicado que "las violaciones" podrían desencadenar "una respuesta más contundente de Irán"
El Ejército estadounidense ha derribado este sábado dos drones de Irán que "amenazaban al estrecho de Ormuz", según ha comunicado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán durante el alto el fuego.
"Hoy, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz", expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.
El organismo militar indicó que las "fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiéndose contra la agresión iraní".
El ataque ha ocurrido tras un intercambio de agresiones en la jornada anterior, cuando EE.UU. derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones de radar de vigilancia, mientras Teherán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.
Los incidentes se han producido en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una quinta parte del petróleo global.
La Guardia Revolucionaria Islámica responde
Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica ha publicado en X que Irán ha vuelto a acusar a Estados Unidos de violar el acuerdo de alto el fuego y ha advertido que "Teherán se reserva plenamente el derecho a responder y defender sus intereses frente a cualquier nueva agresión".
Las tensiones están aumentando rápidamente. Irán ha afirmado "que las repetidas violaciones del alto el fuego podrían desencadenar una respuesta más contundente si la situación continúa escalando".
Pese a la serie de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington ha insistido en que el alto el fuego continúa vigente desde abril.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque ha asegurado que "no tienen otra opción" que negociar con Washington.