EEUU derriba dos drones de Irán que "amenazaban Ormuz", e Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego

El Ejército estadounidense ha derribado este sábado dos drones de Irán que "amenazaban al estrecho de Ormuz", según ha comunicado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán durante el alto el fuego.

"Hoy, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz", expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El organismo militar indicó que las "fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiéndose contra la agresión iraní".

El ataque ha ocurrido tras un intercambio de agresiones en la jornada anterior, cuando EE.UU. derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones de radar de vigilancia, mientras Teherán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Los incidentes se han producido en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una quinta parte del petróleo global.