Israel responde a los ataques de Irán y bombardea el oeste y centro del país

Israel ha respondido de madrugada a los ataques del régimen iraní del domingo y la Fuerza Aérea ha atacado objetivos militares "en el oeste y centro de Irán", ha señalado el Ejército en redes sociales. En estos momentos se oyen explosiones en Teherán y en otras ciudades como Isfahán y Tabriz, donde ya amanece.

La Guardia Revolucionaria iraní indicó el domingo que sus ataques contra Israel tenían como objetivo presionar para que las fuerzas israelíes cesen sus ataques sobre el Líbano, horas después de que se produjese el primer bombardeo sobre Beirut desde el inicio de la nueva y frágil tregua entre Israel y la milicia chií Hizbulá.

La decisión israelí choca con la petición que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había realizado tras el ataque de Irán. El mandatario estadounidense esperaba que no se produjera una respuesta por parte de Israel: "El lanzamiento de misiles iraníes no alcanzó a nadie. Espero que Israel no responda. Si Bibi (Benjamín Netanyahu) contraataca, la situación se prolongará como lo ha hecho durante los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", ha dicho en una entrevista a Axios.

"Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo con Irán. Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora", afirmaba Trump, que añadió que iba a llamar al primer ministro israelí para pedirle que no respondiera. "Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro". Finalmente, sí ha habido respuesta.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]