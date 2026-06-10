El mercado se pone en 'modo alerta' pendiente de la situación en Irán y del dato de inflación en Estados Unidos

Los inversores no tienen tregua. El aumento de la tensión en la guerra en Oriente Próximo amenaza con quitarles la calma de la que habían disfrutado en las últimas 48 horas. Lo último ha sido que EE.UU. ha atacado territorio iraní en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, parece que el mercado está algo anestesiado porque apenas hay reacción a la escalada bélica al inicio de sesión.

El petróleo cotiza estable y la renta variable también contiene la respiración a la espera de que será el gran catalizador del día: el informe de IPC en EE.UU. correspondiente al mes de mayo.

Los inversores esperan que la inflación en el país norteamericano repunte a su nivel más alto desde 2023, lo que pone a la Reserva Federal de Kevin Warsh en un lugar muy complicado porque Trump sigue reclamando bajada de tipos, pero la evolución de los precios pide lo contrario: una subida del precio del dinero.

Con este contexto de fondo el petróleo cotiza estable más cerca de 90 dólares que de la barrera psicológica de los 100 que tanto estrés ha causado en los mercados de materias primas. El brent, de referencia en Europa, cotiza estable, con una caída mínima del 0,2% en el entorno de los 91 dólares. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, experimenta una corrección similar y se sitúa en 87 dólares.