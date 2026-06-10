El mercado se pone en 'modo alerta' pendiente de la situación en Irán y del dato de inflación en Estados Unidos
- El brent cotiza en el terreno de la indefinición y se acerca a 90 dólares
- Ibex 35 cotiza con un avance del 0,3% que lo lleva a los 18.250 puntos
Los inversores no tienen tregua. El aumento de la tensión en la guerra en Oriente Próximo amenaza con quitarles la calma de la que habían disfrutado en las últimas 48 horas. Lo último ha sido que EE.UU. ha atacado territorio iraní en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, parece que el mercado está algo anestesiado porque apenas hay reacción a la escalada bélica al inicio de sesión.
El petróleo cotiza estable y la renta variable también contiene la respiración a la espera de que será el gran catalizador del día: el informe de IPC en EE.UU. correspondiente al mes de mayo.
Los inversores esperan que la inflación en el país norteamericano repunte a su nivel más alto desde 2023, lo que pone a la Reserva Federal de Kevin Warsh en un lugar muy complicado porque Trump sigue reclamando bajada de tipos, pero la evolución de los precios pide lo contrario: una subida del precio del dinero.
Con este contexto de fondo el petróleo cotiza estable más cerca de 90 dólares que de la barrera psicológica de los 100 que tanto estrés ha causado en los mercados de materias primas. El brent, de referencia en Europa, cotiza estable, con una caída mínima del 0,2% en el entorno de los 91 dólares. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, experimenta una corrección similar y se sitúa en 87 dólares.
La renta variable europea avanza con moderación
Los índices de renta variable europeos se mantienen en calma y experimentan repuntes de poco calado. El Ibex 35 cotiza con una subida del 0,3% que lo sitúa en el entorno de los 18.250 puntos.
Dentro del selectivo español lidera las subidas Indra. La compañía del sector defensa sube más de un 2% tras conocerse que España no quiere renunciar al proyecto europeo para crear un caza de sexta generación, terminado por diferencias entre Alemania y Francia, y ha anticipado este martes que quiere buscar alternativas para encontrar una solución.
En el lado de las caídas, el farolillo rojo de la sesión es Acerinox, que pierde un 0,7%, le sigue ACS con una corrección del 0,5% y Acciona Energías Renovables, que retrocede un 0,18%.
El resto de índices europeos presentan subidas similares. La bolsa de Fráncfort sube un 0,2%, el CAC 40 de París se revaloriza un 0,16% mientras que Londres se mantiene en niveles de apertura. Lidera las ganancias entre las bolsas del Viejo Continente la bolsa de Milán que se revaloriza un 0,5%.
El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 avanza un 0,15% y se sitúa en 6.050 puntos.