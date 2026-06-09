Estados Unidos ataca Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz
- El presidente estadounidense ha asegurado que la respuesta debía ser "muy fuerte"
- Trump había acusado a Irán de derribar un helicóptero en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos ha atacado este martes Irán, tras acusarlo de haber derribado la víspera un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha informado en X de que ha bombardeado Irán en represalia por el ataque contra el aparato.
"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) comenzaron a lanzar bombardeos de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET (23.00 hora peninsular), bajo la dirección del comandante en jefe, en respuesta por el derribo ayer de un helicóptero Apache de las Fuerzas Armadas de EE.UU.", ha indicado el CENTCOM.
El Ejército estadounidense ha subrayado en su tuit que "la misión es una respuesta proporcionada a la agresión injustificada iraní".
El presidente Donald Trump también ha declarado que las Fuerzas Armadas estadounidenses están llevando a cabo ataques contra Irán. "Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento", ha dicho el mandatario a ABC News. "Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es".
Se han oído explosiones en la región iraní de Hormozgan
Poco después del anuncio de EE.UU., la agencia de noticias iraní Fars ha informado de que se han oído explosiones en la región oriental de Hormozgan, incluyendo Kohstak, Sirik, Minab y la isla de Qeshm.
No obstante, los medios estatales iraníes informan que los ataques estadounidenses en el sur de Irán han cesado y que la situación se encuentra actualmente en calma.
Trump ya había avisado de que su país iba a responder al derribo de un helicóptero en Ormuz: "Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", ha explicado Trump este martes en su red Truth Social.
En su mensaje, Trump ha revelado que los dos pilotos del helicóptero estaban sanos y salvos, aunque "no obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".
"Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo"
Ante estos ataques, que finalmente se ha cumplido, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha respondido que no dejarán sin respuesta "ninguna amenaza" y le ha advertido a EE.UU. que abandone la región "si quieren estar a salvo".
"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por probar nuestra determinación", ha escrito Araqchí en un tuit, en el que señala que "la historia del Golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre los fatales destinos de los intrusos foráneos".
"Las fuerzas extranjeras próximas a nuestro territorio están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado. Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas", escribió en un tuit anterior a los ataques.
Este episodio añade más presión a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, donde la situación es de máxima tensión.
Durante los últimos días, Israel e Irán han intercambiado ataques pese a la supuesta tregua en vigor entre Washington y Teherán y las negociaciones en marcha. Irán pretende controlar qué barcos atraviesan la ruta marítima.
También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo que Washington mantiene desde el 13 de abril contra buques con destino u origen en puertos iraníes.