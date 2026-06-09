Estados Unidos ataca Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha atacado este martes Irán, tras acusarlo de haber derribado la víspera un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha informado en X de que ha bombardeado Irán en represalia por el ataque contra el aparato.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) comenzaron a lanzar bombardeos de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET (23.00 hora peninsular), bajo la dirección del comandante en jefe, en respuesta por el derribo ayer de un helicóptero Apache de las Fuerzas Armadas de EE.UU.", ha indicado el CENTCOM.

El Ejército estadounidense ha subrayado en su tuit que "la misión es una respuesta proporcionada a la agresión injustificada iraní".

El presidente Donald Trump también ha declarado que las Fuerzas Armadas estadounidenses están llevando a cabo ataques contra Irán. "Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento", ha dicho el mandatario a ABC News. "Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es".

Se han oído explosiones en la región iraní de Hormozgan Poco después del anuncio de EE.UU., la agencia de noticias iraní Fars ha informado de que se han oído explosiones en la región oriental de Hormozgan, incluyendo Kohstak, Sirik, Minab y la isla de Qeshm. No obstante, los medios estatales iraníes informan que los ataques estadounidenses en el sur de Irán han cesado y que la situación se encuentra actualmente en calma. Trump ya había avisado de que su país iba a responder al derribo de un helicóptero en Ormuz: "Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", ha explicado Trump este martes en su red Truth Social. En su mensaje, Trump ha revelado que los dos pilotos del helicóptero estaban sanos y salvos, aunque "no obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".