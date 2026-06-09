Estos vídeos no muestran ataques actuales entre Israel e Irán

El 7 de junio Israel bombardeó por primera vez el sur de Beirut desde el inicio de la nueva tregua. Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia Israel. Horas después, Irán ha anunciado el cese de los ataques. Las recientes ofensivas están dejando imágenes reales de las consecuencias de las agresiones, pero en redes sociales también se han difundido como actuales contenidos que no guardan relación con la situación actual de la contienda. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos la desinformación que circula en torno a esta nueva fase del conflicto.

1 | No es un misil impactando en Jerusalén en la actualidad, es un vídeo antiguo Una publicación de la cuenta de la Embajada de Irán en Sudáfrica en X, compartida más de 1.000 veces desde el 7 de junio, difunde un vídeo nocturno en el que se ve el impacto de un misil y lo acompañan con el siguiente mensaje en inglés: "Dijisteis que todos los misiles fueron interceptados". Es un vídeo descontextualizado de un ataque antiguo en Jerusalén. Vídeo antiguo difundido como actual por la cuenta de X de la Embajada de Irán en Sudáfrica VerificaRTVE No son imágenes actuales de un misil no interceptado que impacta en Jerusalén, es una grabación antigua. El vídeo que presentan como actual ya se difundió el 1 de marzo de 2026 y se atribuyó a un ataque en Jerusalén. El periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh ha advertido desde su cuenta de X de que "este vídeo de un misil iraní impactando en Israel es de marzo y no tiene relación con los ataques con misiles de Irán de esta noche". El 1 de marzo, la agencia de noticias Reuters informó de que "seis personas resultaron heridas en Jerusalén cuando un misil lanzado desde Irán impactó contra una carretera", según "el servicio médico de emergencia".

2 | No es un ataque actual de Israel en Irán "Última hora. Israel bombardea objetivos en todo Irán" dice un mensaje publicado en X el 8 de junio. La publicación adjunta un vídeo de 51 segundos de duración que muestra una enorme nube de humo gris al fondo de una carretera rodeada de edificios. La grabación también la difunde otra cuenta en la misma red social que afirma en inglés que son "imágenes que salen de Irán mientras internet aún está abierto". Este post se ha compartido más de 1.000 veces desde el 8 de junio. Es un bulo. Mensajes que difunden un vídeo de marzo como si fuera actual VerificaRTVE Este vídeo no muestra un ataque actual de Israel en Irán, circula desde marzo de 2026. A través de una búsqueda inversa, hemos localizado la grabación difundida en el perfil de X de una periodista de BBC el 3 de marzo de 2026. Según indicaba esta reportera, se trataba de "una enorme columna de humo elevándose en Teherán después de los ataques a la ciudad ayer". El canal de televisión panárabe Al Mayadeen publicó la misma imagen en la misma fecha para hablar de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En RTVE Noticias te informamos y te mostramos fotografías esos días de los ataques contra varios edificios en Teherán que comenzaron el 28 de febrero. Este vídeo ya había sido objeto de bulos. Cuando se difundió la grabación en el contexto de los ataques de los primeros días de marzo, en redes sociales compartieron la secuencia asegurando que se registraba en Tel Aviv (Israel). Es falso. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en la autopista Hemmat a su paso por Teherán. Puedes comprobar que existen coincidencias entre el vídeo de redes y la imagen satelital que ofrece Google Maps, como el edificio con tejado rojo y el puente.

3| No es Israel tras atacar a Líbano, es un incendio en Egipto en marzo Un mensaje difundido en X el 8 de junio dice: "Así está Israel por seguir atacando al Líbano. Irán les avisó" y comparte otra publicación de la misma red social que adjunta un vídeo nocturno de gente alrededor del incendio de establecimientos en una calle. Este mensaje, compartido más de 3.000 veces desde el 7 de junio, dice en árabe: "En estos momentos se están produciendo explosiones e incendios de gran magnitud en el Dedo del Galilea y en Kiryat Shmona, al norte de Israel". Es falso. Vídeo de un incendio en Egipto el 18 de marzo que se difunde como si fuera un ataque actual en Israel VerificaRTVE No son las consecuencias de un ataque actual en Israel, es un restaurante incendiándose en Egipto el 18 de marzo de 2026. Una búsqueda inversa de la imagen revela que la secuencia se difundió el 19 de marzo de 2026 en una publicación de Instagram que dice en árabe: "Un gran incendio en el restaurante Noor al-Sham, en la calle Kafr Taharms". Como aclaró el 11 de abril el verificador árabe Misbar, se trata de un incendio en un restaurante en Guiza (Egipto) la noche del 18 de marzo. El restaurante ‘Nour Al Sham’ se ubicaba en la zona de Kafr Tahrmas de Faisal. En estas imágenes difundidas el 18 de marzo en un perfil de Facebook puedes ver coincidencias visuales con la grabación que se difunde ahora como actual. Es el caso del cartel del establecimiento que aparece ardiendo en el vídeo. En esta otra instantánea puedes ver el mismo escenario momentos posteriores, cuando llegó un camión de bomberos en el que podemos leer un rótulo en árabe y en inglés que dice "protección civil en Guiza".