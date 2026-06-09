Un helicóptero Apache de EE.UU. cae en el estrecho de Ormuz
- No se sabe aún si el aparato ha sido derribado o se ha estrellado
- La tripulación ha sido rescatada y Trump asegura que están bien
Un helicóptero militar Apache de Estados Unidos cayó este pasado lunes en el estrecho de Ormuz, sin que aún se sepa si fue derribado por un ataque iraní o se estrelló por algún problema mecánico. La tripulación del aparato, formada por dos personas, se encuentra bien y ha sido rescatada, según ha confirmado el propio presidente estadounidense, Donald Trump.
"Nadie ha resultado herido", ha dicho Trump en el aeropuerto John F. Kennedy antes de regresar a Washington, quien ha anunciado que su administración emitirá un comunicado este martes.
De momento, ni el Departamento de Estado ni el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. han hecho ningún comentario.
La situación en Ormuz es de máxima tensión. Durante los últimos días, Israel e Irán han intercambiado ataques pese a la supuesta tregua en vigor entre Washington y Teherán y las negociaciones en marcha. Irán pretende controlar qué barcos atraviesan la ruta marítima, mientras EE.UU. mantiene un bloqueo nava y no deja entrar ni salir buques con destino u origen en puertos iraníes.