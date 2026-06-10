Trump asegura que ordenará nuevos ataques contra Irán porque tarda "demasiado" en llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que "está a punto" de ordenar nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes porque Teherán está tardando "demasiado" en llegar a un acuerdo. Washington ya atacó el país persa el martes tras acusarlo de haber derribado la víspera un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó el martes de que había bombardeado "defensas aéreas, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz". Además, Trump también confirmó la ofensiva como una respuesta "muy contundente" al derribo de la aeronave.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió el lunes de que no dejarán sin respuesta "ninguna amenaza" e instó a Washington a abandonar la región "si quieren estar a salvo". Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han lanzado tres oleadas de ataques contra 20 objetivos en sistemas de defensa y otros objetivos militares en el sur de Irán.

Los últimos episodios elevan aún más la tensión entre Washington y Teherán y alejan la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que permita la reapertura del estrecho de Ormuz. Pese a que hay una supuesta tregua en vigor y a que las negociaciones continúan, ambos países han intercambiado ataques en los últimos días.