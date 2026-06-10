Trump asegura que ordenará nuevos ataques contra Irán porque tarda "demasiado" en llegar a un acuerdo
- Washington planea atacar centrales eléctricas y puentes iraníes
- El martes EE.UU. atacó Irán tras acusar al país de derribar un helicóptero en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que "está a punto" de ordenar nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes porque Teherán está tardando "demasiado" en llegar a un acuerdo. Washington ya atacó el país persa el martes tras acusarlo de haber derribado la víspera un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz.
El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó el martes de que había bombardeado "defensas aéreas, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz". Además, Trump también confirmó la ofensiva como una respuesta "muy contundente" al derribo de la aeronave.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió el lunes de que no dejarán sin respuesta "ninguna amenaza" e instó a Washington a abandonar la región "si quieren estar a salvo". Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han lanzado tres oleadas de ataques contra 20 objetivos en sistemas de defensa y otros objetivos militares en el sur de Irán.
Los últimos episodios elevan aún más la tensión entre Washington y Teherán y alejan la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que permita la reapertura del estrecho de Ormuz. Pese a que hay una supuesta tregua en vigor y a que las negociaciones continúan, ambos países han intercambiado ataques en los últimos días.
"Tendrán que pagar el precio"
Según el mandatario estadounidense, los iraníes han "tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos", y por lo tanto, "ahora tendrán que pagar el precio".
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha afirmado que el Ejército iraní "es un auténtico desastre" y que gran parte "ha sido derrotada por completo". "El matón de Oriente Medio está muerto", ha sentenciado.
Poco antes, el martes, Donald Trump afirmó que la diplomacia estadounidense estaba realizando los "últimos esfuerzos" para alcanzar un acuerdo con Teherán que lleva meses atascado y mencionó un plazo de tiempo de "dos o tres días" para cerrarlo.
En su último mensaje, Abás Araqchí lamentó que EE.UU. haya optado por "probar la determinación de Irán" y advirtió de que "la historia del Golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre los fatales destinos de los intrusos foráneos".