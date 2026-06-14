Trump confirma el acuerdo de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el acuerdo de paz con Irán "ya está completo". "¡Enhorabuena a todos!", ha celebrado en una publicación en su red social Truth Social, donde ha anunciado la inminente reapertura del estrecho de Ormuz.

"Autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz, sin peaje, y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", ha escrito Trump.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza.

"Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", ha escrito Sharif en una publicación en la red social X.