Iberia vuelve a volar a Doha, Catar, desde Madrid a partir del 3 de julio, tras cuatro meses de suspensión por la guerra

La aerolínea Iberia ha anunciado este viernes que reanuda sus vuelos a Doha, Catar, desde Madrid a partir del 3 de julio. La conexión con el aeropuerto catarí, nodo de multitud de escalas para viajar hacia Asia, se suspendió con el inicio de la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía a RTVE y han indicado que se recuperarán tres frecuencias semanales.

Las conexiones con Tel Aviv, en Israel, en cambio, continúan de momento suspendidas en el caso de su marca de bajo coste, Iberia Express. Hacia esa ciudad israelí, Air Europa ya ofrece vuelos desde Madrid a partir del 29 de junio.