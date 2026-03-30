Iberia y los sindicatos cierran un acuerdo sobre el ERE para la salida voluntaria de 996 personas

Iberia y los sindicatos han cerrado este lunes las condiciones para el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para cerca de un millar de trabajadores, que se irán de la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, según han confirmado fuentes de Iberia a RTVE.

La empresa, los sindicatos de vuelo SEPLA, SITCPLA, STAVLA, Candidatura Independiente, UGT vuelo y CCOO vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92% de las secciones sindicales) han acordado estas condiciones que extinguirán hasta 996 contratos, de los que 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

USO es el único sindicato con representatividad que no lo ha firmado porque someterá este martes a consulta el acuerdo entre sus afiliados y actuará en función del resultado.

60 años para tierra, 58 para tripulantes Podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más. El acuerdo establece que de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación. Los trabajadores de tierra obtendrán un 80% del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2 % hasta que cumplan los 65 años.