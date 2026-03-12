Iberia plantea un expediente de regulación de empleo voluntario para casi 1.000 trabajadores

La compañía aérea española Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, según han comunicado fuentes de la empresa.

El número de personas que podrían acogerse al ERE de Iberia es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).