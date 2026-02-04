Vueling recupera la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero tras los retrasos ferroviarios
- El Prat ya nota el trasvase de pasajeros que antes optaban por el tren para los desplazamientos laborales
- El Defensor del Pueblo ha pedido a Gobierno y CNMC que actúen contra los sobrecostes en los transportes alternativos
La aerolínea Vueling recuperará la ruta entre Barcelona y Madrid entre el 9 y el 22 de febrero. El anuncio ha llegado este jueves tras los retrasos en la línea de tren de alta velocidad que conecta las dos principales ciudades españolas por los trabajos de revisión y mantenimiento de las vías.
Según la compañía, su intención es "reforzar la conectividad para los ciudadanos" para lo que operará de lunes a viernes dos vuelos de ida y vuelta diarios, es decir, cuatro trayectos. Las salidas desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat están programadas para las 07.30 y 19.25 horas; y desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 09.25 y 21.20 horas.
El fin de semana habrá únicamente un vuelo diario de ida y vuelta (dos trayectos), que saldrá el sábado de Barcelona a las 7.30 horas y volverá desde Madrid a las 9.30. El domingo, los despegues serán por la tarde-noche: a las 19.25 en Barcelona y a las 21.30 en Madrid.
En la víspera, Adif acordó con los operadores Renfe, Iryo y Ouigo nuevos horarios a partir del 5 febrero, con trayectos que se alargarán unos 25 minutos por la reducción de la velocidad en algunos tramos.
Igual que Iberia, que también pertenece al grupo IAG, los precios de los billetes de Vueling se han topado a 99 euros en la tarifa básica o clase turista. En el caso de la primera, el puente aéreo cuenta con 14 frecuencias diarias por en esta ruta, entre las 6.45 y las 21.35 horas. Este mismo miércoles, el Defensor del Pueblo ha pedido a Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúen ante los sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren.
Esta aerolínea de bajo coste dejó de operar la ruta el 30 de marzo de 2025 y cedió ese espacio a Iberia, en un contexto en el que el tren ganaba cuota año a año.
El Prat ya nota el trasvase de pasajeros
Y mientras continúan esos trabajos de revisión y mantenimiento de las vías de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, en El Prat ya se nota el trasvase de pasajeros, que antes hubieran viajado en tren, pero ahora prefieren optar por el puente aéreo.
Un equipo de Radio Nacional se ha acercado este miércoles al aeropuerto barcelonés y ha podido hablar con algunos de esos usuarios que viajan sobre todo por motivos laborales.
Los retrasos en los trenes entre Madrid y Barcelona se deben a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en la infraestructura. A finales de enero, la rotura de una vía obligó a reducir la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en un tramo y, desde el 2 de febrero, se suspendieron los últimos servicios de cada jornada para poder ampliar la denominada banda de mantenimiento, las horas durante la noche reservadas para las tareas de conservación de la infraestructura. Como última medida, Adif ha acordado con las operadoras los nuevos horarios para ajustarse a esos retrasos de unos 25 minutos por trayecto.
A todo esto, se suma la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los sindicatos ferroviarios se han reunido este miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin llegar a un acuerdo. Las partes se han emplazado, no obstante, a seguir negociando.