Vueling recupera la ruta entre Barcelona y Madrid del 9 al 22 de febrero tras los retrasos ferroviarios

La aerolínea Vueling recuperará la ruta entre Barcelona y Madrid entre el 9 y el 22 de febrero. El anuncio ha llegado este jueves tras los retrasos en la línea de tren de alta velocidad que conecta las dos principales ciudades españolas por los trabajos de revisión y mantenimiento de las vías.

Según la compañía, su intención es "reforzar la conectividad para los ciudadanos" para lo que operará de lunes a viernes dos vuelos de ida y vuelta diarios, es decir, cuatro trayectos. Las salidas desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat están programadas para las 07.30 y 19.25 horas; y desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 09.25 y 21.20 horas.

El fin de semana habrá únicamente un vuelo diario de ida y vuelta (dos trayectos), que saldrá el sábado de Barcelona a las 7.30 horas y volverá desde Madrid a las 9.30. El domingo, los despegues serán por la tarde-noche: a las 19.25 en Barcelona y a las 21.30 en Madrid.

En la víspera, Adif acordó con los operadores Renfe, Iryo y Ouigo nuevos horarios a partir del 5 febrero, con trayectos que se alargarán unos 25 minutos por la reducción de la velocidad en algunos tramos.

Igual que Iberia, que también pertenece al grupo IAG, los precios de los billetes de Vueling se han topado a 99 euros en la tarifa básica o clase turista. En el caso de la primera, el puente aéreo cuenta con 14 frecuencias diarias por en esta ruta, entre las 6.45 y las 21.35 horas. Este mismo miércoles, el Defensor del Pueblo ha pedido a Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúen ante los sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren.

Esta aerolínea de bajo coste dejó de operar la ruta el 30 de marzo de 2025 y cedió ese espacio a Iberia, en un contexto en el que el tren ganaba cuota año a año.