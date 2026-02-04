El Defensor del Pueblo pide a Gobierno y CNMC actuar contra los sobrecostes en transportes alternativos al tren
- Gabilondo avisa de que los precios eran inferiores antes de los incidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida
- No le parece procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes, tenga que afrontar subidas
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto este miércoles una actuación de oficio ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que informen, en sus respectivos ámbitos, acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren y la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.
Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad (Madrid-Andalucía y/o Madrid-Cataluña, principalmente), y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler.
El Defensor del Pueblo ha pedido a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) eran inferiores a los actuales y, en algunos casos, significativamente.
Ángel Gabilondo ha considerado que, ante tales situaciones, no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.
Consumo avanza que impondrá límites a los precios
Ante este contexto, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes en una entrevista en TVE que el Gobierno está estudiando imponer límites en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.
La propuesta del Ministerio establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad".
A su vez, otras compañías están imponiendo topes a sus precios. Por ejemplo, la aerolínea Iberia anunció este martes que limitaba el precio en los vuelos entre Madrid y Barcelona a un máximo de 99 euros en clase turista, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 19 de febrero.