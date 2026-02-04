El Defensor del Pueblo pide a Gobierno y CNMC actuar contra los sobrecostes en transportes alternativos al tren

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto este miércoles una actuación de oficio ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que informen, en sus respectivos ámbitos, acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren y la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.

Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad (Madrid-Andalucía y/o Madrid-Cataluña, principalmente), y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler.

El Defensor del Pueblo ha pedido a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) eran inferiores a los actuales y, en algunos casos, significativamente.

Ángel Gabilondo ha considerado que, ante tales situaciones, no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.