Iberia no prevé "retrasos ni cancelaciones" mientras ultima la actualización del software de Airbus A320

Iberia no prevé que vaya a haber "retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan con aviones de ese modelo tras detectarse este viernes un incidente motivado por la exposición a rayos solares.

El personal de Iberia, que pertenece al grupo IAG, ha trabajado "durante toda la madrugada" para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados y sólo queda una "mínima parte" que estará lista a lo largo del día, por lo que no espera que sus clientes vayan a sufrir ningún impacto "ni hoy ni mañana".

Iberia añade que se están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que "no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana".

La compañía agradece el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar "la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".