Iberia no prevé "retrasos ni cancelaciones" mientras ultima la actualización del software de Airbus A320
- La compañía afirma que solo queda una "mínima parte" que estará lista a lo largo del día
- Airbus pidió actualizar el software por un incidente provocado por la exposición a los rayos solares
Iberia no prevé que vaya a haber "retrasos ni cancelaciones" este sábado en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan con aviones de ese modelo tras detectarse este viernes un incidente motivado por la exposición a rayos solares.
El personal de Iberia, que pertenece al grupo IAG, ha trabajado "durante toda la madrugada" para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados y sólo queda una "mínima parte" que estará lista a lo largo del día, por lo que no espera que sus clientes vayan a sufrir ningún impacto "ni hoy ni mañana".
Iberia añade que se están cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que "no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana".
La compañía agradece el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar "la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".
Un incidente fruto de las radiaciones solares
Airbus avisó a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su gama más vendida.
Conforme explicó Airbus en un comunicado remitido este viernes, el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", mientras diversas fuentes del sector a Efe lo cifran en unos 6.000.
Precisamente este sábado se ha conocido que el avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplaza el papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el aviso del fabricante aeronáutico.
Una portavoz de Airbus indicó que el 85% de los aviones afectados sólo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.
Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.