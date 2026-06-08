Las aerolíneas europeas avisan a Bruselas de que encarecerán los billetes si se amplía la tasa por emisiones

Las principales aerolíneas europeas han enviado una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidiendo que no se amplíe el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) a los vuelos internacionales. Si aumenta, han señalado, se corre el riesgo de elevar los costes para pasajeros y empresas. Este instrumento obliga a las compañías aéreas a pagar para compensar las emisiones contaminantes, de momento en los trayectos internos, pero se estudia imponerlo en los vuelos internacionales. Eso llevaría, dicen las compañías aéreas, a una distorsión "grave" de la competencia en favor de las aerolíneas y los aeropuertos de terceros países.

La misiva está firmada por 15 consejeros delegados de las principales compañías del sector, como Lufthansa, Air France-KLM, Volotea, IAG- Iberia- o Ryanair. Han destacado que están en una situación crítica por los efectos de la guerra de Irán y que ya asumen pérdidas, como para incrementar sus costes, por lo que tendrían que trasladarlos a los clientes.

La IATA rebaja a la mitad los beneficios de las aerolíneas en 2026 por la guerra La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha presentado un informe en el que prevé que el beneficio neto en 2026 de las compañías será la mitad que en 2025: de unos 36.000 millones de euros se pasará a 20.000 millones. Su previsión para el margen de ganancias es del 2 por ciento, la mitad que en 2025 -4,2-. El beneficio neto por pasajero en el año 2026 será de 3,9 euros por persona, muy lejos del de 2025 (7,9). "Ni siquiera da para comprarse un perrito caliente en la mayoría de los puestos de la Copa Mundial de la FIFA y no deja mucho margen de maniobra en caso de que suban otros costes o impuestos", ha informado Willie Walsh, director general de la IATA, en su discurso en la Cumbre Mundial de Transporte Aéreo que se ha celebrado en Brasil. El motivo, el conflicto de Oriente Medio y el incremento del precio del combustible, que representa más del 30% de los costes operativos.

El coste de los combustibles se eleva un 40% El informe de IATA estima que los costes del combustible aumenten casi un 40%, pasando a 304.000 millones de euros en 2026, basado en un precio promedio esperado del petróleo crudo de 95 dólares por barril Brent para el año. A nivel mundial, las aerolíneas han cubierto aproximadamente un tercio de su consumo de combustible previsto para 2026, lo que "ayuda a suavizar la volatilidad de los costos a corto plazo, pero no elimina la exposición a aumentos sostenidos de precios", según IATA. Sobre el combustible de aviación sostenible (SAF), se espera que el coste adicional de las compras por parte de las aerolíneas alcance los 3.733,6 millones de euros en 2026 para un volumen previsto de 2,4 millones de toneladas de SAF disponibles.

No todo son pérdidas: aumentan pasajeros, ingresos y carga Los ingresos esperados como consecuencia de la guerra, no obstante, alcanzarán los 1.012 billones de euros en 2026, lo que supondría un aumento del 9,4% interanual. Y es que se prevé que el número de pasajeros se sitúe en los 5.100 millones (+2,4%) y el volumen de carga se mantenga estable, con 71,7 millones de toneladas (+0,2%). EL director general de IATA, Willie Walsh, ha explicado que parte del coste adicional en el sector se está recuperando mediante el ajuste de precios y la mejora de la eficiencia, aunque ha advertido al mismo tiempo que "no será suficiente" para mantener la rentabilidad al nivel del año anterior. Walsh ha añadido que "las aerolíneas más pequeñas, que comenzaron el año con balances débiles, sin duda están teniendo dificultades", mientras que a nivel regional "todas están en positivo", pero con un rendimiento financiero "muy reducido", con la excepción de Oriente Próximo. La industria prevé que este escenario presione sobre todo a las firmas de bajo coste, lo que podría derivar en una mayor concentración del sector a través de fusiones y billetes más caros.