El IBEX 35 se dispara y el Brent cae a los 87 dólares ante el principio de acuerdo de paz en Oriente Medio.

Todo apunta este viernes que el IBEX 35 cerrará bien la semana. El índice bursátil español ha abierto con una subida del 1,74% y ha tocado casi los 18.800 puntos, aunque ha aflojado minutos después hasta los 18.751. Aunque la incertidumbre persiste, el inminente acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, ha impulsado tanto el mercado de valores español como los europeos.

El petróleo también ha reaccionado a la baja tras conocer las últimas novedades. El barril de Brent ha descendido a los 87 dólares mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ha situado por debajo de los 84 dólares.

Y, en este contexto, los inversores esperan atentos la salida a bolsa de SpaceX en Estados Unidos.

El parqué español registró su último récord el pasado 27 de febrero cuando tocó los 18.573,86 enteros. El jueves subió al 0,81 % y se aproximó a los 18.300 puntos tras el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de elevar hasta el 2,25 % los tipos de interés por el alza de la inflación.

El acuerdo de paz, cada vez más cerca Aunque la tensión se mantiene, Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar uno de los acuerdos más relevantes de los últimos años en Oriente Próximo. Washington y Teherán han logrado un memorando de entendimiento que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de las sanciones al petróleo iraní y el desbloqueo de fondos congelados, según ha adelantado la agencia iraní Mehr, en un intento de acabar con la crisis que ha amenazado el suministro energético mundial durante meses. Las perspectivas de paz han espoleado al alza a los mercados europeos. París, Milán y Fráncfort se encuentran en verde y Londres también disfruta de la jornada de subidas. En el índice bursátil español, Acciona Energía ha disparado sus ganancias un 8,50%, seguida de Acciona, IAG y Arcelormittal. Solo tres empresas apuntan pérdidas: Repsol (-5,40%), Enagás (-0,62%) y Naturgy (-0,27%).