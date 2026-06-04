Las compras vuelven a la renta variable europea con el brent a la baja: el mercado ve una oportunidad de paz en Irán

La timidez se adueña del comportamiento de los inversores. Los índices de renta variable muestran dudas. La negociación de este miércoles ha empezado en negativo, pero luego las bolsas del Viejo Continente han conseguido darse la vuelta con el Ibex 35 liderando las ganancias. Mientras el petróleo corrige también con poca fuerza. Parece que el ánimo inversor se coloca en pausa. Las novedades que llegan del conflicto en Oriente Medio no son nada halagüeñas y tantas idas y venidas en unas conversaciones que no parecen llegar a ninguna parte acaban por agotar al mercado.

El petróleo este jueves se mantiene estable con tendencia a la baja por debajo de los 100 dólares. El Brent, de referencia en Europa, cotiza en el entorno de los 97 dólares, con una corrección del 1%. Por su parte, el West Texas, de referencia en EE.UU., se vende a 95 dólares, con una caída del 0,8%.

El Ibex 35 lidera las ganancias en Europa Segunda jornada consecutiva de un Ibex 35 que va de avanzadilla de las compras en Europa. El selectivo español cotiza con una subida del 0'7% y consigue recuperar los 18.300 puntos. Inditex vuelve a liderar hoy las ganancias dentro del Ibex. Unos resultados empresariales que gustaron mucho a los inversores, dispararon ayer a la compañía más del 5%. La matriz de Zara hoy sigue avanzando, lo hace un 2%. Le siguen Amadeus, con una subida del 2% y Grifols, que se revaloriza un 1,2%. El resto de índices europeos muestran movimientos más estrechos, pero todos están en verde con la excepción de la bolsa de Londres que cotiza plana. París y Fráncfort suben un 0,4% y Milán avanza un 0,15%. Por su parte, el índice paneuropeo Stoxx 500 avanza también un 0,15% hasta los 615 puntos.