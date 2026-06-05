El Ibex 35 toca máximos gracias a Inditex mientras el brent se estanca en 95 dólares

Jornada de pausa en los mercados. Hoy los inversores se colocan en "modo esperar y ver" antes de conocer el informe de empleo correspondiente al mes de mayo en Estados Unidos. Lo que se traduce en que los movimientos de compraventa brillan por su ausencia.

Lo que tampoco mueve al mercado es la geopolítica. La falta de avances en la guerra en Oriente Medio y el recrudecimiento de las tensiones entre Israel y Hizbulá también se nota en un petróleo que parece agotado.

El crudo corrige, pero lo hace con poca intensidad. El barril Brent, de referencia en Europa, se coloca por debajo de la barrera de los 95 dólares con una corrección del 0,8%. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos marca 92 dólares con una caída similar.

El Ibex 35 coge impulso y se acerca a máximos Los índices de renta variable europeos están viviendo una jornada de viernes que está yendo de menos a más. Si la apertura fue algo tibia, a media sesión consolidan el verde con un ganador indiscutible: Ibex 35 que lidera con solidez las ganancias en el Viejo Continente. El selectivo español sube más del 1% y coquetea con sus máximos históricos. Ha llegado a superar los 18.500 puntos, muy cerca de su nivel bursátil más alto situado en 18.573 puntos. Al selectivo español le está sentando muy bien la poca exposición que tiene al sector tecnológico que está sufriendo en Wall Street y cuyas caídas se trasladan a Europa. Además, detrás del buen desempeño del Ibex está, por tercer día consecutivo, Inditex. Los títulos de la textil gallega se revalorizan más de un 3% en la sesión. También se revalorizan más de un 3% los títulos de Cellnex. En tercer lugar, destacan los avances de Acciona, superiores al 2%. Solamente tres valores están en rojo dentro de Ibex. El farolillo rojo de la sesión es ArcelorMittal, que pierde algo más de un 2%. Le sigue Acerinox, con una corrección del 1,8% e IAG que pierde 0,5%. El resto de índices europeos cotizan en verde, pero con subidas mucho menos intensas que las de Ibex por su mayor exposición al sector tecnológico. París avanza un 0,5%, Londres suma un 0,4%, mientras que Milán y Fráncfort avanzan un tímido 0,2%. También en verde vemos al índice paneuropeo Stoxx 600 que marca 626 puntos con un avance mínimo del 0,3%.

El rally de la IA en modo pausa Otro de los elementos que causa disrupción en el mercado tiene que ver con las dudas sobre el futuro de la Inteligencia Artificial. La incertidumbre sobre un posible pinchazo de la tecnología en Wall Street han resurgido tras la publicación de resultados de Broadcom y su posterior debacle bursátil con caídas de dos dígitos.