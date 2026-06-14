Negociadores de Catar viajan a Teherán para cerrar un acuerdo de paz que Trump quiere firmar este domingo

Negociadores cataríes han viajado a Teherán este domingo por la mañana como parte de los esfuerzos para finalizar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Gobierno paquistaní, principal mediador, ha informado este sábado de que Teherán y Washington firmarán "digitalmente" el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán ha descartado esta posibilidad y sitúa la firma "en los próximos días".

La decisión final de Teherán sobre el acuerdo marco con Estados Unidos aún está en revisión, según informa este domingo la agencia de noticias iraní FARS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana (por hoy), e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", ha escrito en una publicación en su red social Truth Social de la que se ha hecho eco la cuenta de la Casa Blanca en X.

Irán critica la "inusual insistencia" de Trump La Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar e ideológico de la República Islámica, ha criticado la "inusual insistencia" de Trump en firmar el acuerdo el doming. Ha señalado que la misma es "una prueba para el equipo negociador de Irán", ya que "los negociadores iraníes están diciendo explícitamente que el memorándum no está cerrado aún y que la firma del domingo no va a tener lugar de ninguna manera". Además, la Guardia Revolucionaria, ha publicado en Telegram que Trump puede estar intentando que la fecha de la firma coincida con la de su 80 cumpleaños, el 14 de junio. "Hay quienes creen que su insistencia se debe a su deseo de utilizar la ocasión simbólicamente y convertirlo en un evento de publicidad personal", han asegurado.