Israel ataca el bastión de Hizbulá en Beirut en un momento crítico de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra un "centro de mando" de la milicia chií Hizbulá en el sur de Beirut, capital del Líbano, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hizbulá en Dahye, Beirut", ha anunciado el Ejército, que ha explicado que era utilizado para "promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las FDI que operan en el sur de Líbano".

Este ataque se ha producido en un momento delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que es el gran valedor de la milicia chií, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

De hecho, tras esta nueva ofensiva israelí, Teherán ha acusado a Washington de no respetar sus compromisos. “Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, ha escrito en la red social X el negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, que ha añadido que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel. “La táctica del policía bueno, policía malo ha quedado obsoleta”, ha afirmado.

Por otra parte, el subcomandante del mando militar conjunto de Irán, Khatam al-Anbiya, ha dicho que los "crímenes" israelíes en los suburbios de Beirut no quedarán impunes, según han informado medios estatales iraníes.