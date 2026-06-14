Israel ataca el bastión de Hizbulá en Beirut en un momento crítico de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán
- El impacto de un misil contra un edificio de apartamentos en Dahye ha dejado al menos tres muertos y 15 heridos
- Teherán ha vinculado la firma de cualquier acuerdo con Washington al cese inmediato de los ataques israelíes en el Líbano
Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra un "centro de mando" de la milicia chií Hizbulá en el sur de Beirut, capital del Líbano, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hizbulá en Dahye, Beirut", ha anunciado el Ejército, que ha explicado que era utilizado para "promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las FDI que operan en el sur de Líbano".
Este ataque se ha producido en un momento delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que es el gran valedor de la milicia chií, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.
De hecho, tras esta nueva ofensiva israelí, Teherán ha acusado a Washington de no respetar sus compromisos. “Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, ha escrito en la red social X el negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, que ha añadido que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel. “La táctica del policía bueno, policía malo ha quedado obsoleta”, ha afirmado.
Por otra parte, el subcomandante del mando militar conjunto de Irán, Khatam al-Anbiya, ha dicho que los "crímenes" israelíes en los suburbios de Beirut no quedarán impunes, según han informado medios estatales iraníes.
Al menos tres muertos y 15 heridos
El impacto de un misil contra un edificio de apartamentos en los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como Dahye, ha dejado al menos tres muertos y 15 heridos, según el último balance de víctimas proporcionado por la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, que ha añadido que hay "importantes daños en edificios y comercios cercanos".
El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles esta mañana contra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano. Más tarde ha informado de la entrada de "aparatos aéreos hostiles" en Hanita y Adamit.
Israel ha ordenado la evacuación de casi 30 poblaciones en las últimas horas y ha desencadenado bombardeos que han alcanzado una decena de localidades, según NNA.
Irán ha vinculado la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en el Líbano, pero Dahye representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse de una zona urbana densamente poblada y ser el centro estratégico de operaciones de su gran aliado en el Líbano.
El ataque ocurre después de que los dos ministros más radicales del gabinete israelí, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamaran al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que endureciera los ataques contra Hizbulá y los extendiera incluso al barrio beirutí.