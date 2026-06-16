La calma se extiende en las bolsas europeos y el petróleo tras la euforia por el acuerdo de paz

La calma se extiende en las bolsas europeas tras las celebraciones de la víspera por el acuerdo de Estados Unidos e Irán para terminar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, todavía no exento de incertidumbre. El Ibex 35, que cerró en la víspera por primera vez por encima de los 19.000 puntos, avanza el 0,15%, un ritmo parecido al de los índices de París, Fráncfort y Londres, más próximos al 0,2%, pero inferior al de Milán (0,8%).

El selectivo español tocó un máximo histórico de 19.152 puntos en la jornada de lunes impulsado por la banca y el turismo, pero este martes es Indra la compañía que lidera las ganancias y se acerca al 3% en la apertura. En el extremo contrario, caen Solaria (-1,7%) y Repsol (-1%).

La misma apatía se encuentra en el mercado del petróleo, que se mantiene plano tras las caídas de la víspera, que lo han dejado en casi 83 dólares el barril de brent, de referencia en Europa, y 81 dólares el West Texas estadounidense. El precio del brent ha vuelto a niveles de principios de marzo, cota a la que subió desde los 70 dólares a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que desató la guerra.

Las bolsas asiáticas reciben con signos diferentes los últimos acontecimientos. El índice Kospi, de Corea del Sur, anota la mayor subida, ligeramente por encima del 2%, mientras el Nikkei japonés avanza por la mínima. En algunos momentos, la Bolsa de Tokio ha llegado a superar por primera vez en la historia los 70.000 puntos después de que el banco central decidiera subir los tipos de interés a su nivel más alto en décadas, el 1%.

Rojos bursátiles, en cambio, en la bolsa de China, con el Hang Seng de Hong Kong perdiendo el 1,8% y el índice de Shanghái, apenas el 0,2%.

Los mercados estadounidense cerraron horas antes con optimismo por el acuerdo de paz. El Nasdaq Composite se disparó un 3,1% y el S&P 500 avanzó un 1,65 %. El Dow Jones Industrial Average, aunque subió menos de un punto, cerró en máximos, como el paneuropeo Stoxx 50.