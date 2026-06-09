La tregua entre Irán e Israel devuelve el optimismo al mercado: el brent se desinfla y se acerca a 90 dólares

Los inversores tienen ganas de creer que la tregua entre Irán e Israel será el paso previo a un acuerdo de paz de larga duración. El mercado afronta la jornada de hoy con tranquilidad en renta variable y con caídas en el precio del petróleo tras la auténtica montaña rusa en la que se convirtió la cotización del lunes.

La semana arrancaba con fuertes subidas que se fueron disipando gracias a la tregua entre Irán e Israel. Las palabras de Donald Trump, que asegura que el acuerdo en Oriente Medio es "inminente" sirvieron para dar alas a la resolución del conflicto y a una apertura próxima de Ormuz.

En este contexto, el petróleo cae y se aleja cada vez más de la barrera psicológica de los 100 dólares. El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza este martes con caídas del entorno del 1,5% y se sitúa en 93 dólares el barril. El West Texas, por su parte, corrige cerca del 2% y pierde los 90 dólares.

Indra cae cerca de un 5% por el fracaso del proyecto del caza europeo Los índices de renta variable muestran cierto tono positivo este martes, pero las dudas siguen presentes en la cotización. Ibex 35 se mantiene a la espera. Repunta un ligero 0,5% y se coloca por encima de 18.300 puntos. Dentro del selectivo español, lidera ganancias Mapfre, que avanza algo más del 1%, por detrás Merlín Properties y Puig con caídas algo inferiores al punto porcentual. El farolillo rojo de la sesión es Indra, que cae con fuerza y pierde cerca de un 4,5% por el fracaso del proyecto del futuro caza europeo. Fue a última hora de este lunes cuando se conoció que el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) para desarrollar un avión caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia ha fracasado tras años de negociaciones ante las diferencias existentes entre los socios. Le siguen en las caídas, pero muy lejos, Banco Sabadell y ROVI con una corrección del 0,5% en ambos casos. Entre el resto de índices europeos destaca Milán que se revaloriza con fuerza más del 1%. La bolsa de París se anota una subida del 0,5%, Fráncfort duda y cotiza en niveles de apertura; mientras que Londres corrige un 0,4%.