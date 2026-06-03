La OCDE mejora la previsión de crecimiento para España en 2026 hasta el 2,2% y eleva la inflación al 3,3%

La economía de nuestro país resiste a los envites de la incertidumbre y la guerra en Oriente Próximo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronostica para España un crecimiento del 2,2% este año 2026.

El organismo modifica al alza su anterior previsión (2,1%) y asegura en su informe de perspectivas macroeconómicas publicado este miércoles, que la evolución de la economía española será sólida durante los próximos años, aunque avisa: se prevé una moderación gradual en su ritmo de avance.

De cara a 2027, la OCDE espera que la economía española se desacelere hasta situarse en el 1,7%. Esta cifra se mantiene respecto a la previsión de marzo.

España casi triplica a la eurozona El crecimiento de España previsto para 2026 prácticamente triplica las previsiones de la OCDE para la eurozona, para la que pronostica un crecimiento del 0,8%. La OCDE es, en cualquier caso, menos optimista para España que la Comisión Europea, que en mayo calculaba un crecimiento para nuestra economía del 2,4% en 2026 y un 1,9% en 2027. España casi triplicará en 2026 el crecimiento de la zona euro, según la Comisión Europea Alma Navarro Las cifras que hoy ha publicado el organismo internacional también están algo por debajo de lo que espera el Gobierno, un crecimiento del PIB del 2,2% para este año y del 2,1% para el que viene. Carlos Cuerpo avisa: "La guerra en Irán podría restar a la economía española entre una y cuatro décimas este año"

La demanda interna impulsará la economía Este avance de la economía española seguirá estando impulsado principalmente por la demanda interna. Por un lado, el consumo privado se verá respaldado por un incremento sólido y continuado del empleo. Por otro lado, la inversión mantendrá una dinámica positiva gracias al desarrollo de los proyectos financiados a través de los fondos de la Unión Europea.

La inflación se vuelve pegajosa en 2026 En el plano de los precios, la inflación experimentará un repunte temporal en 2026 hasta alcanzar el 3,3%, un incremento que refleja de manera directa el alza en los precios de la energía. Tras esta subida, se prevé que el indicador inicie una senda de descenso en 2027. La OCDE pronostica que el IPC terminará el año que viene moderándose hasta situarse en el 2,9%.