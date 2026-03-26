La OCDE mantiene sus previsiones para España, las rebaja para Europa y las mejora para EE.UU.

La guerra en Irán no alterará por igual la economía en el mundo. La Organización para la Coopearción y el Desarrollo Económico (OCDE) salva a España por el momento, rebaja el crecimiento para Europa y lo mejora para Estados Unidos.

El organismo ha dado a conocer este martes su revisión a la baja de las previsiones económicas para 2026 que ya había anunciado en diciembre de 2025.

España, a la cabeza en Europa España sigue como la gran excepción en el Viejo Continente y ve ligeramente revisada su previsión con una décima a la baja. Asegura la OCDE que el ritmo del incremento del PIB será del 2,1%, el segundo más alto de los países desarrollado del G-20. El primer puesto lo ostenta Australia, con un 2,3%. Esta previsión para nuestro país es ligeramente inferior a la del Gobierno. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sí impactará a Europa porque, argumenta la OCDE, el continente es un importador de hidrocarburos. Por eso, aplica una corrección a la baja del crecimiento de cuatro décimas para la eurozona y la sitúa en un 0,8%. Para el Reino Unido, la caída es de hasta cinco décimas y pasa a un 0,7%.

Estados Unidos, indemne La OCDE libera de malos augurios al país norteamericano. De hecho, mejora sus pronósticos y le adjudica la mayor revisión al alza para los integrantes del G-20. Así, EE.UU. anotará un alza de tres décimas más de lo previsto este 2026 -un 2%- y la OCDE apenas modifica las previsiones para 2027 y pronostica un 1,7% de crecimiento. Ya a nivel global, la OCDE no altera sus estimaciones y prevé la economía mudial crezca un 2,9%; apenas modifica las de 2027, con un 3% -una décima menos- pese al conflicto en Oriente Medio. El Banco de España mejora la previsión de crecimiento de la economía este año y el que viene, hasta el 2,9% y el 2,2%

China resiste El gigante asiático escapará, por el momento, al impacto de la guerra. La OCDE no ha alterado sus cifras ni para 2026 -4,4%- ni para 2027 -4,3%- En ese continente, Corea del Sur será uno de los que más sufrirá la escalada del precio del gas y el petróleo y recorta sus expectativas en cuatro décimas para este año, que pasan al 1,7%. Las correciones también son significativas para los dos grandes economías sudamericanas. Brasil cae dos décimas -1,5%- y Argentina, también y queda al 2,8%.

El retroceso de los aranceles Los autores del informe Perspectivas Internas publicado este jueves han destacado que trabajaban en unas previsiones para 2026 que mejoraban en trés décimas las de diciembre en tres décimas. No obstante, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha alterado el escenario futuro. Como elemento positivo, la OCDE ha señalado el retroceso en los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones del resto del mundo, que han pasado de una tasa efectiva del 14 % a mediados de noviembre al 9,9 % actualmente. El revés a los aranceles de Trump y la nueva tarifa del 10 % provoca la incertidumbre en los socios comerciales La OCDE ha trabajado con la "hipótesis técnica" de que esta situación se mantendrá en 2026 y 2027. Sin embargo, el pasado año se vivieron verdaderas montañas rusas a expensas de los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El impacto de la guerra en Oriente Medio queda mitigado por el impulso de la producción industrial de tecnología en los primeros meses de 2026, sobre todo en Asia y Estados Unidos. Las grandes empresas han programado un aumento de las inversiones este año.