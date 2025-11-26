La OCDE eleva al 2,9% el crecimiento de España para este año aunque ve necesarias reformas estructurales

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido el último organismo internacional en sumarse a la ola de optimismo sobre la evolución de la economía española: prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 2,9% este año, tres décimas por encima de lo proyectado hace apenas dos meses (2,6%), y un 2,2% el que viene, una décima más. Eso sí, considera necesario realizar reformas estructurales con el fin de elevar el PIB per cápita y fortalecer la sostenibilidad fiscal, en riesgo por el aumento del gasto en pensiones, entre otros.

Son las principales conclusiones del último informe del organismo sobre la situación de la economía española, publicado este miércoles, en el que destaca el crecimiento "robusto y resiliente" en los últimos años gracias al impulso del consumo privado, respaldado a su vez por el aumento del empleo; la recuperación del sector turístico, las inversiones de los fondos europeos o el aumento del gasto por el Gobierno.

Todo ello le ha llevado a mejorar, de nuevo, sus previsiones económicas para este año y el que viene. Se trata de la cuarta revisión que realiza este año y la tercera al alza: ya lo hizo en marzo, pasando del 2,3% al 2,6%; y en septiembre, cuando volvió a situarse en el 2,6% después de recortar dos décimas su proyección en junio por la guerra arancelaria.

De esta forma, el escenario para 2025 y 2026 se sitúa en línea con el dibujado por el Gobierno la pasada semana y con el de otros organismos como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Para 2027, la OCDE estima un crecimiento del PIB español del 1,8%, que el Ejecutivo eleva al 2,1%.

Respecto a la inflación, el organismo que lidera el australiano Mathias Cormann prevé que se modere gradualmente hasta el 2,6% en 2025, en línea con la anterior estimación; el 2,3% en 2026 y el 1,8% en 2027. La tasa subyacente, por su parte, que no incluye energía ni alimentos no elaborados, se situará en el 2,5% este ejercicio, el 2,2% el próximo y el 1,8% en 2027.

Pide mantener una política fiscal "creíble" a medio plazo Sin embargo, la OCDE alerta en su informe de que la convergencia de ingresos con la mayoría de países avanzados sigue siendo "limitada" y las perspectivas no son optimistas teniendo en cuenta el rápido envejecimiento de la población (es el tercer país con la mayor esperanza de vida), que España sigue a la cabeza del paro en la UE o el bajo crecimiento de la productividad. Todo ello, afirma, "requiere estrategias a medio plazo para impulsar el crecimiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal". De acuerdo a este último punto, la OCDE prevé que las presiones fiscales a largo plazo aumenten, impulsadas principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del coste de las pensiones para las arcas públicas, junto con los gastos relacionados con el clima y el repunte del gasto en defensa. "Para afrontar estas presiones sin comprometer el crecimiento, es esencial mantener una política fiscal creíble a medio plazo", señala. El Gobierno eleva un 8,5% el techo de gasto y aprueba la senda de estabilidad que se votará en el Congreso Sofía Soler En este sentido, recuerda que el plan fiscal a medio plazo del Gobierno describe una senda de consolidación gradual para reducir el déficit fiscal al 0,8% para 2031 y llevar la deuda pública al 90,6% para 2031. Sin embargo, el organismo con sede en París lamenta que no existen planes detallados sobre cómo alcanzar estos objetivos y los gastos relacionados con el envejecimiento aumentan a largo plazo. En su opinión, para situar la deuda en una senda firmemente decreciente es necesario abordar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar la recaudación fiscal. "Existe margen para reequilibrar la combinación impositiva hacia impuestos menos distorsionantes", asegura, argumentando que la ratio impuestos/PIB de España era del 37,3% del PIB en 2023, superior a la media de la OCDE del 33,9%.

Insta a aprovechar el potencial de los trabajadores senior El organismo también destaca en su informe el "desempeño positivo" en la productividad laboral por hora desde 2022. No obstante, se mantiene "la brecha significativa" con la Unión Europea, especialmente en el caso de las medianas y las pequeñas empresas (pymes). Así, llama a mejorar su acceso a financiamiento y reducir la carga administrativa que deben manejar en el día a día, a la vez que se implementa un mayor uso de herramientas digitales. También insta al Ejecutivo a aprovechar "el potencial de los trabajadores mayores y de los migrantes". Y es que, según sus cifras, para 2054 habrá un aumento de 41 puntos porcentuales de la ratio de personas mayores sobre la población trabajadora, lo cual "corre el riesgo de reducir la oferta laboral, ralentizar el crecimiento potencial y aumentar las presiones fiscales". La OCDE recomienda a España más inmigración y potenciar el empleo senior para paliar la desaceleración económica Sin olvidar el problema de la escasez de vivienda en España, para el que pide acelerar los trámites de desarrollo urbanístico mediante la agilización y digitalización de los procesos de planificación y tramitación de permisos para liberar suelo edificable, especialmente en zonas urbanas de alta demanda. En el caso del alquiler, reclama una especial atención al impulso a la dotación de un mayor parque de vivienda social y mejorar el enfoque de las ayudas al pago de la renta.