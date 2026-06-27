Miles de personas reclaman en Málaga viviendas dignas: "Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos"
- Los convocantes lamentan que la ciudad tiene "los peores salarios" junto a "los precios de la vivienda" más altos de España
- El PP de Málaga ha denunciado el "fracaso absoluto" del Gobierno de Sánchez ante la crisis de vivienda
Miles de personas —4.500, según la Subdelegación del Gobierno; 25.000, según los convocantes— se han manifestado este sábado en Málaga para reclamar viviendas dignas y asequibles y una mejora de los salarios.
Bajo el lema "Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos" y con pancartas en contra de la especulación, la marcha ha discurrido sin incidentes y con la petición de una aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, medidas contra los desahucios y una regulación real frente al avance de los pisos turísticos y los fondos buitre.
Los portavoces de Málaga para Vivir, plataforma convocante, Lula Mir y Alberto Martín, han afirmado que "hemos llegado a un límite" en Málaga, donde se registran "los peores salarios" junto a "los precios de la vivienda" más altos de España.
Los portavoces han explicado que desde la plataforma se están organizando "para ir hacia una huelga general, que interrumpa este proceso de mercantilización de la vivienda y de precarización de la vida" y han rechazado esperar a que las instituciones actúen, ya que han considerado que "saben perfectamente cómo se regula el precio de la vivienda" y "cómo se protege a la ciudadanía, y no lo están haciendo".
El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha asistido a la marcha, ha señalado que con esta movilización se vuelve a demostrar que no van a parar hasta que se resuelva el problema de la vivienda en España. "Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y no solo para especuladores", ha dicho.
El PP denuncia el "fracaso absoluto" de Sánchez ante la crisis de vivienda
El PSOE también se ha sumado a esta protesta que expresa "el clamor" de miles de malagueños ante una situación "insostenible" de precios, expulsión vecinal y falta de acceso a una vivienda digna.
La portavoz del PSOE de Málaga y parlamentaria andaluza, Ana Villarejo, ha señalado como responsables al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que tiene las competencias en materia de vivienda en Andalucía", y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que ha convertido una ciudad de malagueños en una ciudad de turistas".
Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado el "fracaso absoluto" del Gobierno de Sánchez ante la crisis de vivienda que vive el país y sus políticas fallidas para abordar la situación, por lo que ha tachado de "cinismo" que los partidos de izquierda se manifiesten contra sí mismos.
El dirigente popular ha afirmado que existe un problema real "que requiere de la implicación de todas las administraciones", si bien ha lamentado que la respuesta del Gobierno "es claramente insuficiente".