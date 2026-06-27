Miles de personas reclaman en Málaga viviendas dignas: "Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos"

Miles de personas —4.500, según la Subdelegación del Gobierno; 25.000, según los convocantes— se han manifestado este sábado en Málaga para reclamar viviendas dignas y asequibles y una mejora de los salarios.

Bajo el lema "Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos" y con pancartas en contra de la especulación, la marcha ha discurrido sin incidentes y con la petición de una aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, medidas contra los desahucios y una regulación real frente al avance de los pisos turísticos y los fondos buitre.

Los portavoces de Málaga para Vivir, plataforma convocante, Lula Mir y Alberto Martín, han afirmado que "hemos llegado a un límite" en Málaga, donde se registran "los peores salarios" junto a "los precios de la vivienda" más altos de España.

Los portavoces han explicado que desde la plataforma se están organizando "para ir hacia una huelga general, que interrumpa este proceso de mercantilización de la vivienda y de precarización de la vida" y han rechazado esperar a que las instituciones actúen, ya que han considerado que "saben perfectamente cómo se regula el precio de la vivienda" y "cómo se protege a la ciudadanía, y no lo están haciendo".

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha asistido a la marcha, ha señalado que con esta movilización se vuelve a demostrar que no van a parar hasta que se resuelva el problema de la vivienda en España. "Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y no solo para especuladores", ha dicho.