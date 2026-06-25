Más presupuesto para vivienda y menos para alcohol y tabaco: el gasto de los hogares sube hasta 35.101 euros en 2025

En 2025, los hogares españoles han gastado un 3,1% más que el año anterior, hasta 35.101 euros de media. El presupuesto ha aumentado especialmente en todo lo que tiene que ver con la vivienda y los suministros (luz, gas, combustible, agua), mientras se ha reducido para el alcohol y el tabaco y, en menor medida, también para restaurantes y hoteles, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

La encuesta anual de presupuestos familiares confirma un avance superior a la inflación del conjunto del año (2,9%) y precisa que los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se han incrementado un 5,8%, hasta superar los 11.600 euros por familia. Seguidamente, también ha crecido un 5,2% el dinero que destinamos al cuidado personal y la protección social.

Las bebidas, alcohol y estupefacientes son el gasto que más se redujo (-3,4%) en los hogares, que destinaron en concreto 431,8 euros de media. Los datos del INE reflejan también algunas tendencias generacionales al respecto: los hogares en los que el sustentador principal tiene entre 16 y 29 años les dedican el 0,79% de su presupuesto, 217,4 euros, mientras que entre los 45 y 64 años el desembolso aumenta a 551 euros, el 1,32% del total.

En el caso de los restaurantes y alojamientos, el gasto medio ha bajado el 2,7% hasta los 3.280 euros, con los hogares jóvenes destinando más (el 12,2% de su total, 3.352 euros) que los más mayores (el 6,6%, unos 2.088 euros). Además, en ambos casos, consumen más los hombres que las mujeres.

Quienes menos gastan tienen más presupuesto bloqueado por la vivienda En la media global, el 60% de los gastos de los hogares se destinaron a tres asuntos: vivienda, alimentos y transporte. Una tercera parte del presupuesto (33,2%) se destina a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y el 16%, a la alimentación. En concreto, la carne (3,6% del gasto total), el pan y los cereales (2,1%), la leche, el queso y los huevos (2,1%), el pescado (1,7%) y las legumbres, hortalizas y patatas (1,7%), y las frutas (1,7%) fueron los más relevantes. Por último, el transporte supone el 11,5% de los gastos. Si atendemos al tipo de hogar, los hogares con menos gastos han tenido que destinar a la vivienda, los suministros y la alimentación el 61,5% de su presupuesto, una proporción que baja al 41,2% entre los que más gastan, si bien para ellos también es la partida con un porcentaje mayor. Pero el reparto de los gastos sí cambia en otras categorías. Por ejemplo, los hogares que más gastan destinan al transporte un 16% de su presupuesto, frente al 11,5% de las familias con menos. A su vez, para estos últimos, los restaurantes y hoteles representan el 9,3% de su consumo total, frente al 10,9% de los de la parte alta de la tabla. Finalmente, el INE destaca que los hogares formados por una pareja con hijos tuvieron el mayor gasto medio, con 44.438 euros (1.275 más que en el año anterior), casi duplicando a los que gastan menos: los formados por una persona de más de 65 años (con 23.024 euros de media). Los hogares unipersonales con menos de 65 años están también entre los que menos dinero desembolsan de media (23.784 euros), pero la cifra es la que más ha aumentado, un 7%, esto son unos 1.500 euros más. Las familias monoparentales con hijos, en cambio, apenas han sumado 105 euros respecto al año pasado.