El problema de la vivienda en Asturias: los expertos piden consenso
- El número de hipotecas ha subido un 0,8% en mayo
- La Ley de Vivienda busca ser un balón de oxígeno
Asturias, aunque con el menor índice, es una de las siete comunidades en las que la firma de hipotecas aumenta. En mayo se registraron 748, un repunte de ocho décimas respecto al año pasado. Se trata de la cifra más alta para dicho mes desde 2010 y la muestra de que, como apuntan algunos estudios, muchas veces sale más barato hipotecarse que alquilar.
La Ley de Vivienda del Principado, en negociación
El proyecto de Ley de Vivienda del Principado busca ser un balón de oxígeno pero, para ello, los expertos llaman al consenso. De salir adelante, la norma pondrá el foco en la vivienda pública después de la venta en cuatro décadas de más de 20.000.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo, explica que solo habrá resultados con tiempo y entendimiento. Un entendimiento que siguen buscando la Consejería de Vivienda, en manos de Izquierda Unida, y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. Su voto es clave y, a cambio, pide que se tengan en cuenta ocho puntos más. Entre ellos, sancionar el acoso a inquilinos o estrechar el concepto "gran tenedor". Medidas que, según el experto, no supondrían mayor dificultad en el desarrollo de la ley.
En Asturias se prestaron 91,37 millones para hipotecas en mayo
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias ha aumentado un 0,8% en mayo respecto al mismo mes del año anterior , aunque se mantiene similar a la tasa interanual registrada el mes precedente, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la comunidad, se prestaron más de 91 millones de euros para hipotecas sobre viviendas en mayo. Este dato supone un 7,16% más del capital prestado que hace un año.