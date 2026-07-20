El problema de la vivienda en Asturias: los expertos piden consenso

Asturias, aunque con el menor índice, es una de las siete comunidades en las que la firma de hipotecas aumenta. En mayo se registraron 748, un repunte de ocho décimas respecto al año pasado. Se trata de la cifra más alta para dicho mes desde 2010 y la muestra de que, como apuntan algunos estudios, muchas veces sale más barato hipotecarse que alquilar.

La Ley de Vivienda del Principado, en negociación

El proyecto de Ley de Vivienda del Principado busca ser un balón de oxígeno pero, para ello, los expertos llaman al consenso. De salir adelante, la norma pondrá el foco en la vivienda pública después de la venta en cuatro décadas de más de 20.000.

01.40 min La Ley de Vivienda del Principado solo dará frutos con tiempo y consenso, según los expertos

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo, explica que solo habrá resultados con tiempo y entendimiento. Un entendimiento que siguen buscando la Consejería de Vivienda, en manos de Izquierda Unida, y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. Su voto es clave y, a cambio, pide que se tengan en cuenta ocho puntos más. Entre ellos, sancionar el acoso a inquilinos o estrechar el concepto "gran tenedor". Medidas que, según el experto, no supondrían mayor dificultad en el desarrollo de la ley.