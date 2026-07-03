Primeras multas de 30.000 euros por el incumplimiento de la ley de vivienda en Cataluña

La Generalitat ha impuesto tres multas de 30.000 euros cada una, a tres grandes tenedores (personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 viviendas o una superficie construida de más de 1500 metros cuadrados) por incumplimientos de la ley de vivienda en Cataluña. Se trata de tres sanciones que ya han sido notificadas a los interesados. Se encuentran con el expediente cerrado otras tres sanciones a 1 de julio de 2026.

La Agència de l'Habitatge de Catalunya es el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley de vivienda. Ha dictado seis resoluciones sancionadoras, ya cerradas, y mantiene 654 expedientes en tramitación.

Medidas para contener el precio del alquiler En marzo, a raíz del desahucio del bloque de la calle Sant Agustí, la Generalitat anunció que abriría un expediente a la empresa que quería transformarlo en una covivienda y avanzó que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. A finales de abril, el número de expedientes en trámite ya subía hasta los 529, de los que un 89 % se encontraban en la fase de diligencias previas. En ese momento, según informó la Generalitat, un 79 % de los expedientes eran a propietarios que se habían saltado los topes del alquiler. Otras irregularidades investigadas eran la repercusión indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o en la formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. Dos meses más tarde, ya se han impuesto las primeras seis multas. 00.36 min Aprobada definitivamente la ley de vivienda que limita el precio de los alquileres