Mundial 2026, en directo hoy, 3 de julio: se cierra la ronda con el Argentina - Cabo Verde como destacado
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Argentina - Cabo Verde de dieciseisavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 3 de julio cerramos la ronda con los tres últimos partidos de dieciseisavos de final y en RTVE nos centramos en el Argentina - Cabo Verde, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 0:00 horas del sábado.
Buenos días, España está en octavos. Euforia por la clasificación y, sobre todo por la manera en que se consiguió. Que pase Portugal. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara ya su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:00 Pista Mundial: el campeón perfecto ante la revelación invicta
Argentina, ese campeón que sigue su camino impoluto por avenidas alfombradas de flores y loores al dios Messi. Cabo Verde, el visitante que no se anunció, un turista despistado que, sin pedir permiso, se cuela en el salón del banquete. En Miami se cruzan dos actores que apenas comparten algo más que el escenario: la vigente campeona del mundo, Argentina, y la gran revelación del torneo, Cabo Verde, en uno de esos duelos que el guion parecía tener cerrados… hasta que este Mundial ha demostrado que nada lo está.
10:45 ¿Dará Cabo Verde la sorpresa? Vota
El partido del día, el Argentina - Cabo Verde, ya tiene su encuesta preparada en RTVE Play.
10:30 La agenda del día
Ultima jornada de dieciseisavos de final en este Mundial 2026 con el encuentro que enfrentará a Argentina contra una de las sorpresas de esta edición: Cabo Verde. Desde la medianoche del 3 al 4 de julio, la albiceleste, con Leo Messi al mando, se medirá al conjunto africano en el estadio de Miami para firmar su pase a los octavos de final. El encuentro será ofrecido en directo por La 1 y RTVE Play.