Mundial 2026, en directo hoy, 3 de julio: se cierra la ronda con el Argentina - Cabo Verde como destacado

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 3 de julio cerramos la ronda con los tres últimos partidos de dieciseisavos de final y en RTVE nos centramos en el Argentina - Cabo Verde, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 0:00 horas del sábado.

Buenos días, España está en octavos. Euforia por la clasificación y, sobre todo por la manera en que se consiguió. Que pase Portugal. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara ya su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.