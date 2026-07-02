Unai Simón, 519 minutos sin recibir un gol, supera el récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales de Walter Zenga

Unai Simón escribió su nombre este jueves en la historia de los Mundiales. El guardameta de la selección española superó ante Austria el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga y estableció la mayor racha sin encajar un gol en la historia de la Copa del Mundo.

El portero español alcanzó la marca después de permanecer 589 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990. El guardameta italiano enlazó cinco encuentros completos sin recibir un tanto antes de ver rota su racha en el minuto 67 de la semifinal frente a Argentina.

Por su parte, Unai Simón ha enlazado dos torneos para superarle. Su racha comenzó el 1 de diciembre de 2022, en el Mundial de Catar. El último futbolista que consiguió batirle fue el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos.

Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria resuelta en penaltis en la que España, sin anotar ninguno de sus tres lanzamientos, fue eliminada.

A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Antes de alcanzar el récord absoluto, Unai Simón ya había dejado atrás la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron superados en la presente edición.

La racha del guardameta refleja también la solidez defensiva de la selección dirigida por Luis de la Fuente, que enlaza 35 partidos consecutivos sin perder y mantiene su candidatura al título apoyada en una defensa que apenas ha concedido ocasiones durante el torneo.

Simón recibió tres tiros a puerta en fase de grupos, uno por partido recibidos, mientras que en el encuentro de dieciseisavos contra Austria no recibió ninguno. Esta capacidad para no encajar gol en la que España ha sustentado su racha sin caer derrotada.

La última selección que consiguió derrotar a España fue Colombia, que se impuso por 0-1 en el amistoso disputado en el Estadio de Londres el 22 de marzo de 2024, en un partido de rotaciones para los de Luis de la Fuente.

Desde entonces, España ha enlazado más de dos años sin conocer la derrota y ha sumado a sus vitrinas por el camino la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.

35 partidos con los que los de Luis de la Fuente han igualado la mejor racha de la historia de España, que databa entre febrero de 2007 y junio de 2009, en la que el equipo dirigido primero por Luis Aragonés y posteriormente por Vicente del Bosque permaneció 35 encuentros invicto.

Dicha racha incluyó la conquista de la Eurocopa de 2008 y terminó el 24 de junio de 2009, cuando Estados Unidos derrotó a España por 0-2 en las semifinales de la Copa Confederaciones.

Tras la victoria ante Austria por 0-3 España igualó los 35 partidos invicta y aparecen en el horizonte los 37 partidos sin perder de Italia entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, una serie que entonces estableció la mejor marca internacional reconocida por la UEFA y que, para igualarla debería llegar a semifinales del Mundial… y la superaría clasificándose para la final.