España llegó a dieciseisavos de final tras acabar primera su grupo y sin encajar ni un solo gol. Sin embargo, el número de dudas era mayor que el de certezas antes de enfrentarse a Austria. En España somos mucho de poner en tela de juicio, aunque nuestra selección sea la vigente campeona de Europa y encadene 34 partidos sin conocer la derrota.

El juego de la Roja no estaba siendo brillante. Los jugadores y el seleccionador no se cortaban en reconocerlo en cada comparecencia ante los medios. Los resultados llegaban (quitando el borrón ante Cabo Verde), pero las sensaciones que transmitía el equipo no eran las mejores. La fantástica primera parte ante Arabia Saudí no había sido suficiente para borrar las dudas y los más agoreros temían otro batacazo a las primeras de cambio.

El 2 de julio fue el día que España volvió a ser España, el día que la Roja dio un golpe encima de la mesa tras pasar por encima de Austria, a la que no dio ni la más mínima opción. El 2 de julio se recuperó el optimismo, la ilusión y la euforia, aunque el próximo obstáculo sea un transatlántico como Portugal.

"Hoy sí", "vaya partidazo", "ya estamos aquí". Estas eran solo algunas de las palabras que se oían a la salida del Estadio de Los Ángeles, lugar donde España recuperó su mejor versión para reafirmar su candidatura a ganar la Copa del Mundo. Atrás han quedado ya dos registros históricos: España ha superado una eliminatoria mundialista dieciséis años después y Unai Simón ha cosechado el récord de imbatibilidad en un Mundial.

Luis de la Fuente: "Hemos rozado la perfección" Luis de la Fuente nunca dudó. Repitió durante días que era consciente de que el equipo tenía que mejorar, pero su optimismo no se quebró en ningún momento. “A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Para mí, son los mejores del mundo", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de dieciseisavos de final. El seleccionador aseguró que seguía siendo "igual de exigente y realista, pero igual de optimista". El partido ante Austria le dio la razón. España fue un vendaval incontenible para los austriacos, refugiados durante más de media hora en la heroica actuación de su portero. La Roja fluyó como hacía tiempo que no fluía, el balón circuló a gran velocidad y la presión funcionó a las mil maravillas. Fueron tres goles, pero pudieron ser bastantes más. La sonrisa delataba a Luis de la Fuente, sabedor que de nuevo su fe había salido airosa. "Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos rozado la perfección", declaró tras el partido. "Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos como funcionan las eliminatorias", aseguró. De la Fuente, tras el pase a octavos del Mundial: "Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita"

Pedro Porro y Dani Olmo, de nuevo claves en la mejoría Luis de la Fuente decidió apostar por el mismo once que goleó a Arabia Saudí en el mejor partido de la Roja en el torneo. Esa alineación que parecía que iba a poner en liza ante Uruguay, pero que decidió retocar pese a su buen funcionamiento en el segundo encuentro. Esta vez, el riojano no quiso más pruebas. Devolvió a Pedro Porro al lateral derecho y a Dani Olmo a la mediapunta y el equipo brilló. El centrocampista completó un buen partido, pero el defensa estuvo impecable. Manejó el poco trabajo defensivo que tuvo y en ataque fue un puñal. Volvió a mezclar muy bien con Lamine y marcó el segundo tanto, su primera diana con la selección. Fue el jugador que más ocasiones creó (5), el que más centros intentó (7) y el que más recuperaciones realizó (7). Parece que, por fin, De la Fuente ha encontrado su once. “𝙂𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙇 𝘿𝙀 𝙋𝙀𝘿𝙍𝙊 𝙋𝙊𝙍𝙍𝙊



El pase de Baena, que ha hecho un PARTIDAZO.

La entrada con todo de Porro, que se reivindica como el lateral de esta selección.



🇪🇸🇦🇹 ¡ESPAÑA, DE CABEZA HACIA LOS OCTAVOS CON EL SEGUNDO GOL!#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pebk5avg8e“ — Teledeporte (@teledeporte) July 2, 2026

Oyarzabal y Lamine, en plan estrella Si España quiere ganar el Mundial, necesita que sus estrellas estén a su mejor nivel. Ante Austria, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal lo rozaron. El extremo estuvo muy activo, evidenciando que el paso de los partidos y la suma de minutos le están acercando a su versión óptima. El '19' sacó su habitual catálogo de regates y fintas y fue un incordio constante para la defensa austriaca, pese a que Rangnick trató de buscarle las cosquillas poniendo a Laimer a defenderle. Solo le faltó el gol y eso que lo intentó: remató seis veces. Fue nombrado MVP del choque. Lo de Oyarzabal merece capítulo aparte. El vasco anotó su segundo doblete en el torneo. Suma ya cuatro goles y deja claro, una vez más, que se sienta en la mesa de los mejores delanteros del mundo. Cada jugada que pasa por sus pies mejora y además tiene la mira afinada de cara a gol. El eibarrés anotó sus dos tantos a pase de Cucurella, otro que estuvo inmenso en Los Ángeles. “🌟 SÍ QUE ES EL MUNDIAL DE LAS ESTRELLAS



Y la nuestra de cara al gol tiene un nombre: MIKEL OYARZABAL.



🇪🇸 𝙀𝙎𝙋𝘼𝙉̃𝘼 𝙎𝙀 𝘼𝘿𝙀𝙇𝘼𝙉𝙏𝘼 𝘼𝙉𝙏𝙀 𝘼𝙐𝙎𝙏𝙍𝙄𝘼#FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/Xs9Nuh0M1Q“ — Teledeporte (@teledeporte) July 2, 2026 Mención especial para Baena, que ha demostrado ser la mejor alternativa a Nico Williams. Cuando más quemaba el puesto de extremo por la plaga de lesiones, el andaluz ha asumido la responsabilidad. Marcó ante Uruguay y dejó una asistencia ante Austria. Está aportando en el juego y también en las estadísticas. Fue junto a Porro el que más ocasiones creó (5) y el que más pases dio en el último tercio (26).