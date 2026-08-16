Muere en accidente un militar de la UME que participaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, Huesca

Un militar de la UME que participaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha fallecido este domingo en un accidente al volcar el camión en el que viajaba, según ha podido confirmar RTVE. El vehículo ha volcado y se ha despeñado por un barranco. Otros tres militares que viajaban en el camión han resultado heridos y por el momento se desconce su estado.

Defensa confirma el fallecimiento

El Ministerio de Defensa ha confirmado el fallecimiento y ha enviado su "más sentido pésame a la familia y allegados del militar" fallecido en acto de servicio, así como sus deseos de "pronta recuperación a los compañeros heridos".

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que se reúne esta tarde para evaluar la evolución del incendio, ha arrancado a las 20:00 horas con un minuto de silencio.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, que hará declaraciones al finalizar el CECOPI, ha hablado ya con el teniente general de la UME para trasladarle las condolencias por el fallecimiento del militar. "Todo mi cariño y apoyo a su familia, sus compañeros y a toda la UME en estos momentos de profundo dolor", ha señalado el presidente aragonés en un mensaje en redes sociales.

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos

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