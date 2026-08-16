La UME abandona Niebla (Huelva) entre aplausos tras luchar contra el mayor incendio de la historia de Andalucía

Alejandra Muñoz

Sí, efectivamente, ese frente este, que es el que lo ha acercado hasta la

provincia de Sevilla, es en el que se centran ahora todos

los esfuerzos, es el que presenta más actividad.

El viento va a seguir soplando durante

la noche, al menos hasta las 11 de la noche, con rachas muy fuertes de hasta

50 kilómetros por hora y eso va a

condicionar una vez más las tareas de extinción que van a seguir siendo muy

más optimista

complejas

si las condiciones son favorables en los próximos días se podría empezar a

ver el

principio del fin de un incendio que ha calificado como una auténtica bestia,

un incendio que es el mayor

que ha sufrido la comunidad andaluza y que ha arrasado, como decíais, más de

38.000

hectáreas... ...114 personas de diferentes aldeas de

los 700 desalojados..

van a poder regresar a sus casas.

Algunos de ellos lo podrán hacer esta misma noche

una noche que va a ser complicada para los efectivos que están trabajando

más de mil efectivos para tratar de sofocar un incendio que cumple ya ocho

días

Por aire y por tierra, los trabajos

no cesan desde hace siete días en el incendio de niebla.

Ahora los esfuerzos se centran en el

flanco este. Él está atacando ahora mismo con todos

los medios y con todos los recursos para intentar de

una vez por todas limitar.

Aznalcóllar, en Sevilla, ha sido el último pueblo en ser desalojado

por el momento, por la cercanía del fuego.

Entre los vecinos hay mucho nerviosismo.

Esta última noche

fue horrible. Y es que el viento lo sigue poniendo

muy difícil, con rachas previstas de hasta 50

kilómetros por hora.

Los medios desplegados han tenido que ir moviéndose porque por momentos

algunos frentes eran

inatacables. En Berrocal, de 12.600 hectáreas de

superficie que tiene, han ardido

más del 90%. No tenemos absolutamente nada, nada más

que un mar de carbón alrededor

del pueblo. Tras una semana evacuados, los vecinos

de este municipio onubense han vuelto para acoger algunos enseres

Aseguran que este incendio es peor que el de 2004, cuando también fueron zona

cero

Ahora se ha quemado todo el término.

Nos han quemado por dos veces.

Está fatal, todo negro.

Hay 667

desalojados de 12 municipios de Huelva y Sevilla y el cansancio por la

situación empieza a pesar

Un día nos viene uno, nos cuenta una cosa, que no sé qué, que no sé cuánto,

que no sé qué, y no saben de fuego.

Porque no podemos volver si allí ya no hay humo.

Un humo que les mantiene en vilo.