La UME abandona Niebla (Huelva) entre aplausos tras luchar contra el mayor incendio de la historia de Andalucía
- "Dejan el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo", dice el Ayuntamiento en una publicación en redes
- El fuego ha quedado estabilizado este domingo y ahora las tareas se centran en controlarlo
Ls vecinos de Niebla (Huelva) ha respondido al llamamiento realizado por su Ayuntamiento y ha despedido entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han comenzado su repliegue este domingo tras colaborar en el dispositivo para las labores de estabilización del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo del municipio, que ha calcinado más de 38.000 hectáreas en el mayor incendio de la historia de Andalucía
En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla "después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal, por lo que "toca despedir a quienes han estado a nuestro lado cuando más falta hacía".
"Han estado ahí, entre humo, llamas y cansancio, poniendo todo su empeño para proteger nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros vecinos", han remarcado desde el Ayuntamiento antes de añadir que "desde Niebla solo podemos decir una cosa: Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra valentía y por estar siempre cuando se os necesita".
El Consistorio ha subrayado que los militares de la UME se marchan "pero dejan atrás algo mucho más importante que vuestro trabajo" que es "el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo". "Niebla nunca olvidará que, cuando el fuego apretó, vosotros estuvisteis aquí. Hasta siempre, UME. Y gracias por tanto", ha concluido el Ayuntamiento ilipense.
El fuego ha recorrido 210 kilómetros de perímetro
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca ha informado este domingo, tras conocerse la estabilización del incendio declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto, de que un total de 135 profesionales continúan trabajando por tierra, junto a ocho medios aéreos, para el control del fuego, que cumple ya diez días y que ha recorrido 210 kilómetros de perímetro.
Alejandra Muñoz
Sí, efectivamente, ese frente este, que es el que lo ha acercado hasta la
provincia de Sevilla, es en el que se centran ahora todos
los esfuerzos, es el que presenta más actividad.
El viento va a seguir soplando durante
la noche, al menos hasta las 11 de la noche, con rachas muy fuertes de hasta
50 kilómetros por hora y eso va a
condicionar una vez más las tareas de extinción que van a seguir siendo muy
más optimista
complejas
si las condiciones son favorables en los próximos días se podría empezar a
ver el
principio del fin de un incendio que ha calificado como una auténtica bestia,
un incendio que es el mayor
que ha sufrido la comunidad andaluza y que ha arrasado, como decíais, más de
38.000
hectáreas... ...114 personas de diferentes aldeas de
los 700 desalojados..
van a poder regresar a sus casas.
Algunos de ellos lo podrán hacer esta misma noche
una noche que va a ser complicada para los efectivos que están trabajando
más de mil efectivos para tratar de sofocar un incendio que cumple ya ocho
días
Por aire y por tierra, los trabajos
no cesan desde hace siete días en el incendio de niebla.
Ahora los esfuerzos se centran en el
flanco este. Él está atacando ahora mismo con todos
los medios y con todos los recursos para intentar de
una vez por todas limitar.
Aznalcóllar, en Sevilla, ha sido el último pueblo en ser desalojado
por el momento, por la cercanía del fuego.
Entre los vecinos hay mucho nerviosismo.
Esta última noche
fue horrible. Y es que el viento lo sigue poniendo
muy difícil, con rachas previstas de hasta 50
kilómetros por hora.
Los medios desplegados han tenido que ir moviéndose porque por momentos
algunos frentes eran
inatacables. En Berrocal, de 12.600 hectáreas de
superficie que tiene, han ardido
más del 90%. No tenemos absolutamente nada, nada más
que un mar de carbón alrededor
del pueblo. Tras una semana evacuados, los vecinos
de este municipio onubense han vuelto para acoger algunos enseres
Aseguran que este incendio es peor que el de 2004, cuando también fueron zona
cero
Ahora se ha quemado todo el término.
Nos han quemado por dos veces.
Está fatal, todo negro.
Hay 667
desalojados de 12 municipios de Huelva y Sevilla y el cansancio por la
situación empieza a pesar
Un día nos viene uno, nos cuenta una cosa, que no sé qué, que no sé cuánto,
que no sé qué, y no saben de fuego.
Porque no podemos volver si allí ya no hay humo.
Un humo que les mantiene en vilo.
De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el dispositivo se completa con cinco autobombas, una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF), una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT), dos módulos de Oficina Técnica, así como ocho buldócer.
En cuanto a los medios aéreos, se encuentran en la zona seis helicópteros: uno de mando, uno ligero, dos semipesados y dos pesados, además de dos aviones de carga en tierra.
Tras su estabilización el incendio ha pasado de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1,