Noche favorable en la lucha contra el incendio de Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 16.600 hectáreas

La noche ha sido favorable en la lucha contra el incendio de Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 16.600 hectáreas. Se ha podido trabajar en la contención de las llamas y avanzar en la estabilización. Ha habido pequeñas ampliaciones de perímetro en algunos puntos pero, en general, la noche ha sido positiva en cuanto al trabajo con los medios terrestres y la maquinaria pesada.

La previsión es que este domingo no haya inversión térmica, esto es el fenómeno atmosférico donde la temperatura del aire aumenta con la altura en lugar de disminuir. Esto favorece que los medios aéreos puedan actuar antes que estos últimos días y contribuir a que el incendio no adquiera tanta fuerza desde primera hora de la mañana. Un millar de personas continúan desalojadas y el presunto autor del incendio está en prisión provisional sin fianza.

El sábado fue "muy complicado" en la lucha contra el fuego, ha lamentado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ya que "las previsiones meteorológicas no se han cumplido". A ello se suma que los medios aéreos han tenido "muchas dificultades" como consecuencia de las tormentas.

De hecho, se produjo un cambio de viento "muy importante" en el flanco derecho que provocó que se generara una lengua de fuego de casi tres kilómetros de largo que se ha acercado mucho a la Peña Oroel y ha provocado la alarma entre la población de la zona. Ya por la tarde se ha dado un momento "muy complejo" porque el viento soplaba muy fuerte del oeste y llevana directamente las llamas hacia este monte jaqués.