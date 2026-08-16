Noche favorable en la lucha contra el incendio de Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 16.600 hectáreas
- El incendio de Niebla (Huelva) entra en su décimo día después de que se haya logrado frenar el avance de las llamas
La noche ha sido favorable en la lucha contra el incendio de Peñas de Riglos (Huesca), que afecta a más de 16.600 hectáreas. Se ha podido trabajar en la contención de las llamas y avanzar en la estabilización. Ha habido pequeñas ampliaciones de perímetro en algunos puntos pero, en general, la noche ha sido positiva en cuanto al trabajo con los medios terrestres y la maquinaria pesada.
La previsión es que este domingo no haya inversión térmica, esto es el fenómeno atmosférico donde la temperatura del aire aumenta con la altura en lugar de disminuir. Esto favorece que los medios aéreos puedan actuar antes que estos últimos días y contribuir a que el incendio no adquiera tanta fuerza desde primera hora de la mañana. Un millar de personas continúan desalojadas y el presunto autor del incendio está en prisión provisional sin fianza.
El sábado fue "muy complicado" en la lucha contra el fuego, ha lamentado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ya que "las previsiones meteorológicas no se han cumplido". A ello se suma que los medios aéreos han tenido "muchas dificultades" como consecuencia de las tormentas.
De hecho, se produjo un cambio de viento "muy importante" en el flanco derecho que provocó que se generara una lengua de fuego de casi tres kilómetros de largo que se ha acercado mucho a la Peña Oroel y ha provocado la alarma entre la población de la zona. Ya por la tarde se ha dado un momento "muy complejo" porque el viento soplaba muy fuerte del oeste y llevana directamente las llamas hacia este monte jaqués.
Diez días de lucha contra el fuego en Niebla (Huelva)
En Huelva, el incendio de Niebla entra en su décimo día después de que se haya logrado frenar el avance de las llamas. Con más de 38.000 hectáreas afectadas, es el incendio más grave de Andalucía. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la noche de este sábado la autorización del regreso ordenado y seguro de otros 154 vecinos a sus viviendas, que habían sido desalojados preventivamente por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo en Niebla (Huelva), sumándose a las 114 personas que ya volvieron a sus hogares en la noche anterior. Con este retorno se eleva a 328 la cifra de vecinos que ha vuelto a sus hogares.
En una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado en el municipio onubense, Sanz ha detallado que esta medida ha beneficiado a los 14 vecinos desalojados de Marigenta, en Zalamea La Real (Huelva) y a 140 personas de El Madroño (Sevilla) y las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón. Esta autorización se ha permitido gracias a la "evolución favorable" del incendio que, según ha apuntado el consejero, "ha seguido sin expandirse durante todo el día".
"Esto es un nuevo paso hacia la ansiada normalidad que todos deseamos que se alcance de la manera más breve y avanzada posible", ha subrayado. Asimismo, ha explicado que el incendio transcurre dentro del perímetro interior y que los trabajos se concentran especialmente en el sector este, entre El Álamo y Aznalcóllar (Sevilla) para seguir sofocando pequeñas reactivaciones.
En este sentido, el consejero de Presidencia ha apuntado que la evolución es muy favorable, aunque durante este sábado ha habido tres sectores en los cuales se ha estado interviniendo aún, "especialmente porque hay puntos calientes y se pueden producir reproducciones, pero que no han sido relevantes.