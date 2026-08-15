El fuego de Niebla frena su avance por primera vez en nueve días y ya está perimetrado

El incendio forestal de Niebla (Huelva) ha frenado su avance durante la noche y su perímetro ya está delimitado. "Hemos logrado consolidarlo y asegurar las líneas de control", ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Aunque la evolución es "favorable" ha pedido "máxima prudencia porque el incendio aún tiene actividad".

Mientras, en el incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, las previsiones de lluvia no serán las esperadas para ayudar en las tareas de extinción.

Los efectivos que trabajan en el incendio de Niebla han permanecido en la zona durante toda la noche con horas de "intenso trabajo". El consejero Antonio Sanz ha afirmado que la zona norte "entre El Berrocal y el Corchito está tranquilo. Se ha enfriado el perímetro y ahora se repasan las líneas de defensa" pero las llamas persisten en el sector este "con más puntos calientes". El flanco sur se encuentra ya "sin actividad después del repunte de la última tarde".

Sanz ha afirmado que ahora es momento de "aprovechar las condiciones más favorables" desde el punto de vista meteorológico aunque, ha lamentado, "el calor empezará pronto".