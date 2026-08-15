La desinformación se cuela en los grupos de WhatsApp donde se habla de otro intento de entrada a Ceuta

La desinformación está presente en los grupos de WhatsApp en los que se habla de un nuevo llamamiento a entrar en España, cuya convocatoria para el 15 de agosto ha caído dejando paso a otras fechas. Así lo revela el análisis de más de 12.000 mensajes escritos, audios y vídeos enviados desde el 4 hasta el 13 de agosto realizado por VerificaRTVE a través de una aplicación que hemos desarrollado con la ayuda de la inteligencia artificial.

Desde publicaciones que omiten riesgos y requisitos para cruzar la frontera en Ceuta, hasta bulos sobre las consecuencias para los menores y la propuesta de nuevas fechas. Te explicamos lo que cuentan los mensajes en darija marroquí y árabe que circulan en estos grupos de WhatsApp.

Cae la convocatoria del 15 de agosto: barajan otras fechas A medida que se ha ido acercando la fecha del 15 de agosto, que fue la primera elegida en redes para un nuevo intento de entrada a Ceuta, surgen mensajes tácticos que siembran la discordia. "Porque ahora ellos van a contar con el 15, ¿entiendes? Si vamos el 20 o el 18 los pillamos desprevenidos, no van a estar preparados" (حيت دبا هوما غادي يكونو معولين علا 15فهمتي يلا مشينا حنا نهار 20ولا 18غادي نخوروهوم مغاديش يكونو معولين)". También se habló de "subir" el 13 de agosto. Al final, se desconvoca la fecha inicial del 15 de agosto. Entre quienes apuestan por no entrar este fin de semana, un participante envía este audio: "Mirad, chicos...no va a salir nada de esto. Lo del día 15... nosotros nos hemos adelantado demasiado y hemos descubierto nuestras cartas. Todo el mundo ‘el día 15, el día 15’, publicándolo en las historias de Instagram. Hasta los periodistas españoles se han enterado de la noticia, así que imagínate aquí los marroquíes. Ya está, amigo. Si queremos hacer el intento, lo hacemos juntos. Vamos, hermano, lo importante es ir en grupo. Lo hacemos algún día cuando pase un mes de este día 15. Que pase un mes o dos meses y tan tranquilos. Ya está, nos olvidamos del día 15 y ellos también se olvidarán un poco de nosotros. Se olviden o no, lo importante es que la gente empiece a escurrirse disimuladamente después del 15. Que pase un mes del 15 y la gente empieza a colarse. Mira, es que nos hemos descubierto muchísimo, amigo". «أ شوفوا الدراري... ما كاين والو من هاد الشي هذا. النهار 15... و حنا... حنا بكرنا فرشنا كارتنا. و كلشي نهار 15، نهار 15 كي يكتبوها ف انستغرام... ستوريات. حتى الصحافيين ديال السپانيول حتى هما ساقوا الخبار، فما بالك هنايا المغاربة. صافي أ ميكو. وإلا بغينا نضربوا شي ضربة، نضربوها مجموعين. نمشيوا أ خاي مهم جروب... جروب ولا مجموعين... نديروها... شي نهار يدوز... يدوز شي شهر على هاد النهار 15 هذا. يدوز شي شهر، شهرين و هانية. صافي و ننساوا هاد 15 هذا و هما حتى هما منا غينساوا واحد شوية. واخا ينساوا واخا ما ينساواش، المهم بعدا بنادم غير يبدأ يسلت من مور 15. يدوز شي شهر مور 15 و بنادم يبدأ يسلت. أ شوف، و هنا بكرنا بزاف أ صاحبي.» Varias fechas, posibles rutas y consejos: la investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta Montserrat Rigall / Estefanía de Antonio / Carmen Hernaiz / María Navarro /Paula Mayoral / VerificaRTVE Detectamos algunos mensajes que proponen una nueva fecha, el 23 de septiembre, aprovechando que en Marruecos se celebran elecciones legislativas: "Chavales, os doy un consejo, por vuestra madre: el que no quiera complicaciones, que no la líe el día 15, que no hay plan. Hay un intento que va a ser el día 23, porque va a haber elecciones. Mi consejo es hasta el 23. Y por favor, sin escándalos" (Drari n3tikom nasi7a li wajhi laj lmima dyalkom limabghach s9il bla matchawho nhar 15 mablanch kayn darba atkon nhar 23 hit aykono intikhabat nasiha mani tal 23 o 3afakom bla choha). Mensajes en los grupos de whatsapp analizados VerificaRTVE

Falsedades sobre el control en las fronteras Aunque, por lo que cuentan los mensajes, la fecha del 15 de agosto parece haber sido desconvocada, estos días hemos detectado multitud de publicaciones que hablan de ausencia de controles para ese día en la frontera. "Sí, amigo, el 15 del mes abrirán las fronteras desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche" (Ah asahbi 15 fxhar ayhlo lhodod mn 10 dsbah l 11 dlil). Algunos usuarios incluso van más allá: "Las fronteras siempre están abiertas las 24 horas". Mensaje sobre la ausencia de controles en frontera el día 15 VerificaRTVE Marruecos ha reforzado el control en las zonas fronterizas con Ceuta y Melilla ante la posible nueva entrada de migrantes. Tal y como contamos en RTVE Noticias, han aumentado las medidas de seguridad para "impedir cualquier intento de cruce masivo". También se han instalado nuevas concertinas y vallas de alambre y se han destinado más unidades y dispositivos en las zonas cercanas a la frontera, como el municipio de Castillejos. Además, según ha informado la agencia EFE, "los servicios de seguridad marroquíes interceptan diariamente a posibles migrantes irregulares en las carreteras que conducen a las zonas próximas a Ceuta y Melilla y los devuelven a sus ciudades de origen". El Gobierno de España también ha enviado refuerzos a la zona fronteriza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el viernes el envío adicional de 45 agentes de la Policía Nacional para intensificar la seguridad ciudadana y 20 agentes de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para agilizar los trámites de expulsión y la tramitación de expedientes de los migrantes que aún permanecen en Ceuta.

Omiten las consecuencias de la entrada del 30 de julio En el recuento de pros y contras vemos que el relato no menciona tanto el peligro físico del cruce, las posibles devoluciones, la saturación de los recursos tras la crisis de finales de julio ni el hecho de que muchos intentos terminan en fracaso o en detenciones policiales, como las ventajas de cruzar de forma irregular. Algunas publicaciones mencionan los peligros, como este audio grabado en dariji marroquí que transcribimos y traducimos: "Oye, hermana, en aquel momento la gente se lanzó en masa, eran 70.000 personas. Pero ahora, como vayas sola, te van a coger, te van a inflar a palos y te van a mandar de vuelta para casa. ¿Es que no te das cuenta del rodeo que vas a tener que dar? Vas a tener que andar unos 9 kilómetros…¿sabes lo que son 9 kilómetros? ¡Piensa solo en lo que es hacer eso a pie! ¿Pero qué tonterías decís? En el maldito bosque te van a dar una paliza, además de estar en la oscuridad más absoluta y lleno de militares y demás. Sólo el que sabe nadar bien se va a salvar, porque el bosque es difícil". (أختي، ديك الساعة راه كان بنادم هجم، 70 ألف واحد.أما دابا تمشي براسك، غيشدوا مّك يشبعوك عصا وترجعي فحالك.علاش ما تحسبيش كتضربي ديك الدويرة؟راه غتضربي واحد 9 كيلومتر... شنو هي 9 كيلومتر؟ فكري فيها غير برجلك! أش كتخربقوا؟ والغابة ديال مّك تاكلي العصا وخاسكة حتة مع العسكر وكذا. راه غير اللي كيعرف يعوم بالرجولة، كيعرف يعوم، هو اللي غيسلكها... أما الغابة صعيبة). Sin embargo, predominan los mensajes alentadores como este: "Nunca pierdas la esperanza, confía siempre en ti mismo y en Dios" (Ma3mrk tf9d lamal dima ti9 frask wflah). No se dan por vencidos: "Todos tenemos un sueño, ayudémonos a cumplirlo todos juntos, en vez de hacer el gilipollas y desanimar a la gente" (Ra kolna 3andna 7olam nat3awno n7a9oh kamlin machi t5araw ou tfachlo bnadam). Además, se intercambian mensajes que trivializan la muerte: "No tengo ningún problema. Morir en el mar o en la tierra, lo importante es que morir en el extranjero es mejor" (مغنديش مشكل. نموت فالببحر ولا ف البرالمهم نموت فبلاد لبراني حسن.). Mensajes analizados de grupos de WhatsApp VerificaRTVE El balance de la entrada masiva de finales de julio es de casi un centenar de muertos y 70.000 personas retornadas, según el Gobierno español. Hasta la fecha de publicación de este artículo, se registran 82 muertos en el lado español y al menos 14 fallecidos en el marroquí. Además de las muertes, de las 80.000 personas que entraron en Ceuta de manera irregular, al menos 70.000 han regresado a Marruecos

Desinformación sobre el destino de los menores que cruzan a Ceuta En los grupos analizados circula un relato que presenta la minoría de edad como un "seguro" automático para el traslado a la Península: quien se declare menor "tendrá plaza en centros, irá de asociación en asociación sin que le "suelten" hasta cumplir 18, estudiará y la Unión Europea le ayudará" (اللي يدكلاري بلي قاصر غادي يعطيوه بلاصة ف المراكز، غادي يديوه من جمعية لجمعية بلا ما يخليوه حتى يكمل 18 عام، غادي يقرا والاتحاد الأوروبي غادي يعاونو). Ante estos mensajes engañosos, algunos participantes se autodeclaran menores de 18 años, quieren parecer más jóvenes y se preguntan: "¿Cuántos años me echáis?" (شحال تقولو فعمري). Les urge cruzar la frontera: "Yo tengo 17 años y me queda un mes para cumplir 18" (Ana endi 17 oba9i liya xhar wahd nkml). Otro texto dice: "Tengo 18 años y me faltan 6 meses para cumplir 19: ¿me meterán en un centro de menores?" (اخوان أنا فعمري 18 وباقي ليا 6 شهور باش ندخل 19 وش غيدخلوني صحاب القصرين). Por este motivo, se discute si basta con "parecer pequeño" o si se pide documentación: "No, hermano. Los centros de menores son exclusivamente para quienes tienen menos de 18 años. Al tener ya 18 años cumplidos, las autoridades te tratarán legalmente como a un adulto"; a lo que le responden: "Solo tienes que aparentar ser menor" (Khask gha tkon bayna f wjhk ba91 sghir). Mensaje de uno de los grupos de WhatsApp analizados VerificaRTVE Ser menor no garantiza el traslado inmediato a la Península y se debe acreditar la edad. La Ley de Extranjería fue desarrollada por el Real Decreto-Ley 2/2025, que establece medidas urgentes ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, como esta de Ceuta; a su vez, fue desarrollada por este otro Real Decreto 658/2025. Además, este Protocolo Marco coordina el papel de todas las instituciones respecto a estos menores. Toda esta legislación establece la intervención de cuerpos policiales, fiscales, administración del Estado y autonómica para asegurar primero la minoría de edad y la identidad del niño. La ley incluye la consulta al país de origen para intentar primero la repatriación del menor, algo en lo que el Gobierno asegura estar trabajando junto a Marruecos en este caso de Ceuta. Si el niño o la niña finalmente obtiene autorización de residencia, tiene derecho a la atención para menores de edad de los servicios autonómicos. Detalle del artículo 35 de la Ley de Extranjería publicada en el Boletín Oficial del Estado VerificaRTVE Los menores permanecen en la comunidad donde son encontrados, pero en situaciones extraordinarios como esta de Ceuta, cuando la comunidad de acogida no tiene capacidad por sí sola, se decide el traslado al resto del país. De momento no se ha tomado esta decisión con los menores de Ceuta, aunque el Gobierno espera llegar a un acuerdo en unas semanas.