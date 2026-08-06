Varias fechas, posibles rutas y consejos: la investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta

"Chavales, quería preguntaros: ¿es verdad que el 15/8 la frontera va a estar abierta?"; "por aquí vamos a cruzar, no es profundo"; "ese día todo cobrará sentido". Estas son algunas de las frases que circulan desde el 1 de agosto en grupos de redes sociales en los que se habla de un nuevo cruce masivo desde Marruecos a Ceuta y Melilla en los próximos días.

01.25 min VerificaRTVE: la investigación de cómo organizan en redes una nueva entrada en Ceuta

En VerificaRTVE hemos entrado en tres grupos de WhatsApp y cinco comunidades de Facebook, y hemos monitorizado los mensajes que circulan en decenas de cuentas de Instagram y TikTok relacionados con este nuevo llamamiento a entrar en España. Un análisis de estas conversaciones, traducidas y examinadas con hablantes de lengua árabe y la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, nos ha permitido conocer de qué hablan y cómo se organizan sus miembros. Te lo explicamos.

Casi 6.000 mensajes en tres grupos de WhatsApp A fecha de publicación de este artículo, las comunidades de Facebook analizadas suman más de 210.000 miembros, y los grupos de WhatsApp tienen más de 400 integrantes. El corpus de la investigación en esta última red social se ha centrado, fundamentalmente, en los casi 6.000 mensajes compartidos desde el 4 de agosto hasta las 07:00 horas del día 6 de agosto. En los mensajes analizados, los participantes promueven o se interesan por un nuevo cruce a Ceuta y Melilla en los próximos días. También hay quienes expresan dudas y recomiendan no hacerlo. El día 15 de agosto aparece en las primeras discusiones como el día elegido, pero también se barajan otras fechas posibles, sobre todo en las últimas horas a partir de que varios medios de comunicación y plataformas de verificación, como Maldita, revelaran sus intenciones. La Guardia Civil ya investiga el alcance de esta convocatoria. Las conversaciones en WhatsApp giran en torno a la logística, equipamiento, y provisiones. Discuten sobre cuándo y cómo cruzar. A menudo comparten información sin contrastar. Y hay un lema que se repite: "Ese día todo cobrará sentido". En otras redes, como Facebook e Instagram, los mensajes tienen otro tono, persiguen encontrar más participantes y se acompañan de los hashtags #fnideq, #ceuta, #haraga, #hraga, #Ighorba o #europe. Se anuncian, por ejemplo, trajes de neopreno o aletas y se comparten mapas de los lugares de encuentro. Mensajes de Facebook donde se anuncian neoprenos y aletas VerificaRTVE Se repiten consejos como estos: "Si quieres ir de una frontera a otra, intenta que no te cojan los policías. Sigue hasta un kilómetro o corre si ves a la policía española, escapa. Solo te quedaría un último control de la frontera, este último está tranquilo". ("Rah ila koti m9awad drab mn lhodod lhodod hawale maychadokch lbolis adrab gha 1km o khroj t9awad bolis spania ila chtihom hrab tfote lbolis dyal lhodod lakhrin hny"). Mensaje de uno de los grupos de WhatsApp analizados VerificaRTVE

Cómo se organizan Las conversaciones distinguen destinos y hablan de una veintena de localizaciones geográficas: Ceuta (con referencias frecuentes a Fnideq/Castillejos, el espigón del Tarajal y rutas alternativas por zonas boscosas o el embalse del Infierno) y Melilla (menciones a Beni Ensar y otras vías). En ocasiones, el mismo mensaje aparece casi simultáneamente en más de un grupo, lo que indica reenvíos manuales y nodos de conexión entre participantes que actúan como puentes. Algunos usuarios están presentes en más de un espacio, facilitando la circulación de información. Entre los elementos que se repiten de forma sistemática figuran las preguntas sobre "el plan" del 15 de agosto y las respuestas que combinan ánimo, cautela y llamadas a la discreción ("tened cuidado, esto no es un ataque al azar"); las recomendaciones logísticas de llevar agua y comida suficientes ("el agua lo es todo y es obligatoria"), la previsión de permanecer ocultos tras el cruce y la preocupación por posibles cortes de frontera o mayor presencia policial. También surgen mensajes de desconfianza entre ellos mismos: "Hermanos, hay alguien aquí que está preguntando demasiado, sospecho que quiere delatarnos" ("Khoti bndm hna ma3na 7asit bih kayswlna bx yabi3 bina"). Mensaje de uno de los grupos de WhatsApp analizados VerificaRTVE El experto en redes y ciberseguridad Marcelino Madrigal, que ha estado analizando las dinámicas en redes sociales en los días previos y posteriores a la entrada del 30 de julio, ha explicado a VerificaRTVE que en sus investigaciones, ha descubierto, además, que "están ofreciendo tráfico de personas en Facebook y WhatsApp". Ofertan "tarifas completas por cruces a España"; por ejemplo, "un cruce (a la Península) por 1.600 o 1.700€". También, alojamiento en Ceuta. Y describe la dinámica: "Te esconden", "en un piso, en un garaje o en un local" hasta que, según anuncian en estos grupos, "la situación se calme" y puedan "cruzarlos a España". Añade que también hay quienes estafan a los migrantes "diciéndoles que les dan esos servicios y luego es mentira". El Gobierno de Ceuta ha reconocido que le preocupa las informaciones sobre una nueva entrada masiva en los próximos días y que, por ello, ha puesto "estos mensajes" en conocimiento de "los medios competentes al objeto de que lo tengan en cuenta por si se puede producir algo similar".

La edad de los migrantes, un dato clave Siguiendo con el análisis de las conversaciones en WhatsApp, encontramos encuestas sobre la edad de los participantes. La mayoría se declara menor, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, y entre los que son mayores hay quien reconoce abiertamente que falseará su edad al llegar a España. Algunos de los que dicen tener 18 años se muestran confusos sobre qué ley se les aplicará si consiguen llegar a España. Las respuestas a estas dudas demuestran que no cuentan con información veraz. Algunos preguntan por cómo aprender a nadar ("Chicos, no sé nadar. ¿Hay alguna manera?"). Mensaje de uno de los grupos de WhatsApp analizados VerificaRTVE Ante el miedo de algunos, surgen mensajes de ánimo: "Chicos, nosotros tenemos la intención de emigrar ilegalmente (hrig) no vamos a echarnos atrás. Cuando lleguemos nos ayudamos los unos a los otros. Si solo queda uno le esperamos. (No le dejamos solo). Mensaje de uno de los grupos de WhatsApp analizados VerificaRTVE De hecho, Ruth Ferrero se refiere al perfil de la mayoría de quienes entraron y quienes fueron devueltos tras el cruce a Ceuta: "Sobre todo, los que han entrado son jóvenes magrebíes y los que han expulsado de vuelta a Marruecos también son magrebíes". Mientras que "los subsaharianos permanecen", porque, dice, "no se van a arriesgar a hacer un cruce de estos porque echarían a perder cinco años de trayecto desde sus países de origen". Subraya que este "caso de Marruecos es particular porque es la propia población magrebí la que está cruzando". Para Ferrero este es un "hecho diferencial" con otros casos similares y "muy específico, que instrumentaliza las necesidades de las gentes que quieren salir del país o que quieren atravesar una frontera para someter a presión al país contra el que van". Para Ruth Ferrero el papel de las redes sociales en procesos migratorios "es fundamental porque es una de las maneras de llegar a más gente de la manera más rápida posible". Más aún teniendo en cuenta "quién es el target de esto, que es la gente joven". Señala que "el universo de la gente que ha cruzado, es de gente muy joven que se informa a través de estas redes sociales, que llegan además a un universo mucho más amplio que al que llegan los medios de información convencionales".