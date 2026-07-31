De las protestas de la generación Z a #Haraga Ceuta: los jóvenes de Marruecos se organizan por las redes sociales

Los hashtag #fnideq, #ceuta, #haraga, #hraga o #hijma se han multiplicado en la última semana en las redes sociales en Marruecos de la mano de miles de jóvenes que han cruzado desde el jueves la frontera con la ciudad española de Ceuta.

No se sabe si están organizados o si ha sido un movimiento espontáneo, lo que es cierto es que está siendo a través de las redes sociales como intercambian información sobre el itinerario a seguir, muestran su viaje o celebran la llegada a España.

En Facebook, hay cinco grupos que sumarían 250.000 usuarios, que ya han sido borrados, bajo los nombres de "Hraga Ceuta", "Haraga Ceuta" o similares, que hacen alusión a la palabra en árabe "fuego". Otro hashtag empleado en las redes sociales es "hijma", que significa embestida.