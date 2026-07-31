De las protestas de la generación Z a #Haraga Ceuta: los jóvenes de Marruecos se organizan por las redes sociales
- Comparten en las redes consejos sobre la ruta a Ceuta o venden neoprenos
- Miles de migrantes vagan por Ceuta en medio del caos: "Queremos una vida mejor que en Marruecos"
Los hashtag #fnideq, #ceuta, #haraga, #hraga o #hijma se han multiplicado en la última semana en las redes sociales en Marruecos de la mano de miles de jóvenes que han cruzado desde el jueves la frontera con la ciudad española de Ceuta.
No se sabe si están organizados o si ha sido un movimiento espontáneo, lo que es cierto es que está siendo a través de las redes sociales como intercambian información sobre el itinerario a seguir, muestran su viaje o celebran la llegada a España.
En Facebook, hay cinco grupos que sumarían 250.000 usuarios, que ya han sido borrados, bajo los nombres de "Hraga Ceuta", "Haraga Ceuta" o similares, que hacen alusión a la palabra en árabe "fuego". Otro hashtag empleado en las redes sociales es "hijma", que significa embestida.
Mapas con la ruta a Ceuta publicados en TikTok
En TikTok, un gran número de jóvenes han subido vídeos a su llegada a Ceuta, donde se les veía en algunos casos celebrando que habían logrado su objetivo. Uno de ellos se ha grabado en una videollamada con otro joven donde le contaba su gesta.
Hace seis días, algunos usuarios publicaron mapas con la ruta a seguir a nado desde Castillejos (Marruecos) hasta la ciudad autónoma española y también hacia Melilla.
En Facebook, hay incluso quien vende neoprenos para hombre o mujer dirigidos a quienes quieran atravesar la frontera por mar.
Y es que muchos han llegado a Ceuta a nado rodeando el espigón del Tarajal, que marca el final de la frontera terrestre entre Marruecos y Ceuta para abrirse al mar. De hecho, algunos jóvenes incluso se han grabado a nado pertrechados con ese tipo de trajes marinos.
Unas 60.000 personas han llegado desde el jueves a la ciudad española desde el país árabe en una crisis migratoria —la mayor desde 2021—, que ha causado al menos 57 muertos. En paralelo, desde este viernes unas 37.500 personas han vuelto a suelo marroquí tras el despliegue del Ejército español en la frontera, junto con 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Es precisamente a través de las redes sociales como se organizaron el año pasado las protestas de jóvenes de la generación Z, que reclamaban mejoras con lemas como "No queremos Mundial, queremos sanidad". Exigían al Gobierno reformas en sanidad y educación, oportunidades de trabajo y una mayor justicia social, pero el estallido social fue reprimido por las autoridades, que detuvieron a cientos de personas.
*María Cano Rodríguez es alumna del Doble Grado en Ciencia Política y Administración Pública y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Sara Gómez Armas, jefa de Internacional de RTVE Digital, ha supervisado la elaboración completa de este texto