Estados Unidos no ha autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos

A raíz de la llegada masiva de personas a las costas de Ceuta, circulan en redes mensajes que vinculan a Estados Unidos con estos hechos. Difunden la falsedad de que, dos semanas antes de la crisis, la Cámara de Representantes había aprobado un proyecto de ley para transferir "territorio español" a Marruecos o que los republicanos pagaron 40 millones de dólares a este país para que invadiera España. Sin embargo, ni EE.UU. ha autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos ni se ha aprobado una partida para "invadir España".

"Hace dos semanas, la Cámara aprobó un proyecto de ley que dio luz verde a la transferencia de territorio español a Marruecos. Todos los republicanos excepto yo votaron a favor, pero ahora ELLOS están actuando como si estuvieran conmocionados por la invasión", leemos en inglés en el perfil de X del congresista Thomas Massie. El mensaje ha sido compartido más de 35.000 veces desde el 1 de agosto. Al día siguiente, Massie publicó: "Hace 2 semanas, antes de que los migrantes de Marruecos invadieran Ceuta, el partido republicano aprobó un proyecto de ley con 40 millones de dólares para Marruecos". Ese mismo día, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, ahora enfrentada con Donald Trump por los papeles de Epstein, compartía el mensaje Massie diciendo: "Los republicanos pagaron 40 MILLONES de dólares de tus impuestos a Marruecos para invadir España".

Como vemos en la imagen inferior, varios perfiles han compartido estos mensajes con distintas interpretaciones: "¿Acaso EE.UU. acaba de pagarle a Marruecos para invadir España y así poder fabricar una 'invasión de inmigrantes' que nos distraiga de la guerra de Trump en Irán?", leemos en un mensaje en inglés del 3 de agosto; "Dos destacados republicanos, ambos originalmente pro-Trump, confirman que EE.UU. atacó a España utilizando a Marruecos como intermediario"; "El Congreso de EE.UU. acaba de poner por escrito que Ceuta y Melilla están en 'territorio marroquí'", comentan en otra publicación del 1 de agosto. "Hace 15 días EEUU aprobó 2 partidas de 20 millones de dolares para apoyar la reivindicación de Marruecos de apropiarse de Ceuta y Melilla. Una de esas partidas era para el ejército de Marruecos que ayudó a la entrada masiva de marroquíes en Ceuta estos días", aseguran otros mensajes que se han difundido miles de veces.

Mensajes en redes sociales que difunden las publicaciones de Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene con distintas interpretaciones VerificaRTVE