Estados Unidos no ha autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos
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A raíz de la llegada masiva de personas a las costas de Ceuta, circulan en redes mensajes que vinculan a Estados Unidos con estos hechos. Difunden la falsedad de que, dos semanas antes de la crisis, la Cámara de Representantes había aprobado un proyecto de ley para transferir "territorio español" a Marruecos o que los republicanos pagaron 40 millones de dólares a este país para que invadiera España. Sin embargo, ni EE.UU. ha autorizado la transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos ni se ha aprobado una partida para "invadir España".
"Hace dos semanas, la Cámara aprobó un proyecto de ley que dio luz verde a la transferencia de territorio español a Marruecos. Todos los republicanos excepto yo votaron a favor, pero ahora ELLOS están actuando como si estuvieran conmocionados por la invasión", leemos en inglés en el perfil de X del congresista Thomas Massie. El mensaje ha sido compartido más de 35.000 veces desde el 1 de agosto. Al día siguiente, Massie publicó: "Hace 2 semanas, antes de que los migrantes de Marruecos invadieran Ceuta, el partido republicano aprobó un proyecto de ley con 40 millones de dólares para Marruecos". Ese mismo día, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, ahora enfrentada con Donald Trump por los papeles de Epstein, compartía el mensaje Massie diciendo: "Los republicanos pagaron 40 MILLONES de dólares de tus impuestos a Marruecos para invadir España".
Como vemos en la imagen inferior, varios perfiles han compartido estos mensajes con distintas interpretaciones: "¿Acaso EE.UU. acaba de pagarle a Marruecos para invadir España y así poder fabricar una 'invasión de inmigrantes' que nos distraiga de la guerra de Trump en Irán?", leemos en un mensaje en inglés del 3 de agosto; "Dos destacados republicanos, ambos originalmente pro-Trump, confirman que EE.UU. atacó a España utilizando a Marruecos como intermediario"; "El Congreso de EE.UU. acaba de poner por escrito que Ceuta y Melilla están en 'territorio marroquí'", comentan en otra publicación del 1 de agosto. "Hace 15 días EEUU aprobó 2 partidas de 20 millones de dolares para apoyar la reivindicación de Marruecos de apropiarse de Ceuta y Melilla. Una de esas partidas era para el ejército de Marruecos que ayudó a la entrada masiva de marroquíes en Ceuta estos días", aseguran otros mensajes que se han difundido miles de veces.
Estados Unidos no ha aprobado un proyecto de ley para transferir Ceuta y Melilla a Marruecos
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha aprobado la transferencia de territorio español a Marruecos. En su mensaje, Thomas Massie enlaza el proyecto de ley H.R. 8595 que establece los presupuestos de seguridad nacional, Departamento de Estado y programas conexos, aprobado por la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2026 con 217 votos a favor y 209 en contra. Este documento no menciona ni a Marruecos ni a España.
Lo que sí existe es un informe no vinculante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes relacionado con el proyecto de ley mencionado. En la página 88, en el apartado de Marruecos, explican que "el Comité mantiene la asistencia a Marruecos en apoyo a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y asigna una cuantía no inferior a 20 millones de dólares en el marco de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional y no inferior a 20 millones de dólares a través del Programa de Financiación Militar Extranjera".
Reconocen también "la alianza histórica entre los Estados Unidos y Marruecos" y señalan que "las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, se encuentran en territorio marroquí y siguen siendo objeto de una reivindicación histórica por parte de Marruecos". Concluye diciendo que "el Comité respalda los esfuerzos del Secretario de Estado (en referencia a Marco Rubio) para fomentar el diálogo diplomático entre Marruecos y España sobre el estatus futuro de Ceuta y Melilla". En una entrevista con el periódico ABC, el autor del informe, el congresista Mario Díaz-Balart, ha desmentido que el texto reconozca la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla y asegura que "no introduce una posición distinta ni hace nada extraordinario". Explica que la referencia a que Ceuta y Melilla se encuentran en "territorio marroquí" es una "cuestión geográfica", no política.
Según la página web del Congreso de Estados Unidos, estos informes (committee report) sirven para explicar las medidas que presenta un comité, sus disposiciones, los argumentos a favor de su aprobación y otra información relevante. Se trata de un documento no vinculante que ha servido para difundir la narrativa de que Estados Unidos apoya o financia la "invasión" de Ceuta por parte de Marruecos. Sin embargo, no hay registros de que EE.UU. haya autorizado la transferencia de territorio español a Marruecos, como aseguran algunos mensajes de redes sociales.
La narrativa desinformativa de que el estatus de Ceuta es como el de Palestina
En medio de todo, algunos perfiles en redes han aprovechado para desinformar sobre el estatus de Ceuta y Melilla e, incluso, para compararlo con la situación de Palestina. Por ejemplo, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha asegurado en X falsamente que España "ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política de inmigración" para después pedir a España que, "antes de que continúe dándonos lecciones" explique "por qué aún mantiene enclaves coloniales en África". En medio de la crisis de Ceuta también ha vuelto a difundirse un mensaje antiguo de Yair Netanyahu, hijo del actual presidente de Israel, llamando a liberar "las tierras árabes islámicas ocupadas".
En VerificaRTVE, estamos analizando la desinformación que se está difundiendo sobre la crisis en Ceuta: hemos desmentido varios bulos sobre migrantes y te hemos alertado sobre vídeos antiguos descontextualizados como este que se grabó en Toulouse tras la Champions o este otro que no muestra a "musulmanes marroquíes" reunidos "en masa" en una estación de tren en España.