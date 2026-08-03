No son "musulmanes marroquíes" reunidos "en masa" en una estación de tren en España

A raíz de la entrada masiva de forma irregular de más de 50.000 migrantes a Ceuta, en redes sociales se difunden imágenes que no se corresponden con lo sucedido. Entre los videos que desinforman sobre esta crisis se encuentra uno que se presenta como si fuera una estación de tren española en la que "musulmanes marroquíes" están "reunidos en masa" preparados para la "invasión" de Europa. Pero es falso. No se ha grabado en España.

"Musulmanes marroquíes publicaron anoche un video de ellos reuniéndose en masa en una estación de tren española, en preparación para una invasión del continente europeo. ¡Esto es la migración de reemplazo en acción, esto es GUERRA!", leemos en un mensaje en inglés en X que se ha compartido más de 4.000 veces desde el 2 de agosto. "Marroquíes ‘refugiados’, que supuestamente ya han regresado a Marruecos, aquí visibles en una estación de tren española... para seguir viajando rumbo a la UE, Alemania", dice otra publicación difundida en alemán.

No es España, es la estación de tren de Kenitra, en Marruecos El vídeo que comparten en X como si fueran migrantes marroquíes en una estación de tren española "reuniéndose en masa", esperando para "invadir" Europa es falso, las imágenes corresponden a la estación de tren de Kenitra, en Marruecos. El canal internacional de la televisión saudí Al Arabiya compartió imágenes similares el 31 de julio. Las ubicó en la estación de tren de Kenitra, una ciudad a unos 40 kilómetros al norte de Rabat. Explican que la estación se vio desbordada, durante la noche, por una multitud que se abalanzaba sobre los trenes con destino a Tánger para tratar de llegar a la frontera con Ceuta. En su perfil de Facebook informan, además, de que esta situación provocó aglomeraciones y retrasos en los trenes. ““ El medio marroquí Alalam 24 informa del refuerzo de las medidas de seguridad en la estación de tren de Kenitra tras el incremento del movimiento de viajeros hacia ciudades del norte del país. Además, hemos comprobado que la señalización de las vías del tren no se corresponde con las españolas y que los trenes no pertenecen a ninguna de las compañías que operan en España. También se pueden comparar las imágenes del video con las fotografías del interior de la estación que hay disponibles en internet y en Google Maps.