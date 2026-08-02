La compleja identificación de los migrantes muertos en las entradas a Ceuta
- Hasta el momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos
- Al no ser españoles, el proceso identificación por huellas dactilares se dificulta
La Guardia Civil ha comenzado ya las labores para la identificación de los 72 cadáveres que, de momento, han sido recuperados tras la entrada masiva de migrantes el jueves pasado a Ceuta, un trabajo que será complejo a la hora de poder cotejar las huellas y las muestras de ADN que se están recogiendo.
Esta primera parte del proceso (la recogida de muestras), finalizará como muy tarde a finales de la próxima semana. Serán los agentes del servicio de Criminalística los que realicen esta labor. Sin embargo, la siguiente fase no será fácil, ya que las huellas deberán cotejarse con los bancos de datos de otros países, fundamentalmente de Marruecos, y el ADN con el de los familiares que denuncien la desaparición de su allegado. Hasta este momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos.
La cifra de personas migrantes que han perdido la vida en la frontera se eleva ya a los 72 fallecidos, según los últimos datos que ha ofrecido este domingo el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez. El teniente coronel Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística ha reconocido a la agencia EFE que la cifra puede ir incrementándose a lo largo de estos días.
Necesario un familiar para la identificación
Los cuerpos de los migrantes fallecidos se encuentran en buen estado dado el poco tiempo transcurrido, explica el coronel, por lo que la identificación "mayoritariamente se haría por huellas", es decir, con una reseña dactilar que luego hay que comparar con algún dato del cadáver.
Al no ser españoles, esa comparación es más difícil y, por ello, se realizan gestiones internacionales para conseguir las huellas de referencia, hacer un estudio comparativo y proceder a la identificación. Además, los protocolos forenses obligan a hacer una identificación genética adicional, que también se va a llevar a cabo.
Para ello, los agentes se encuentran con el mismo problema para el cotejo, ya que se necesita un familiar de la víctima, es decir, una madre o un padre o un hijo o al menos u hermano, porque cuanto más próximo sea el pariente, más fácil será identificarlo y mayor probabilidad genética se obtendría con ese cotejo, precisa el teniente coronel.
De momento, a Atoche no le consta que se haya identificado ningún cadáver y asegura que desde el primer día se están haciendo todas las gestiones en colaboración con Interpol para que pueda agilizarse el proceso.
El teniente coronel estima que este domingo estarán concluidas las autopsias de la mitad de los cuerpos recuperados y, por tanto, ya se habrá conseguido también toda la información directa de los cadáveres para proceder cuando se pueda al cotejo: "No ha sido un siniestro fácil", recalca Atoche. La situación en Ceuta es difícil, tanto que, incluso, está costando encontrar alojamiento para los expertos de Criminalística trasladados a la ciudad autónoma.
"Pero dentro de las posibilidades estamos haciendo todo lo humanamente posible para conseguir resolver este siniestro cuanto antes, mejor", asegura Atoche, quien no se atreve a aventurar una fecha en la que se puedan tener las primeras identificaciones "viendo los imponderables que están fuera de nuestro alcance, como es conseguir huellas genéticas de familiares".