La compleja identificación de los migrantes muertos en las entradas a Ceuta

La Guardia Civil ha comenzado ya las labores para la identificación de los 72 cadáveres que, de momento, han sido recuperados tras la entrada masiva de migrantes el jueves pasado a Ceuta, un trabajo que será complejo a la hora de poder cotejar las huellas y las muestras de ADN que se están recogiendo.

Esta primera parte del proceso (la recogida de muestras), finalizará como muy tarde a finales de la próxima semana. Serán los agentes del servicio de Criminalística los que realicen esta labor. Sin embargo, la siguiente fase no será fácil, ya que las huellas deberán cotejarse con los bancos de datos de otros países, fundamentalmente de Marruecos, y el ADN con el de los familiares que denuncien la desaparición de su allegado. Hasta este momento, no constan denuncias formales en España de las familias de los fallecidos.

La cifra de personas migrantes que han perdido la vida en la frontera se eleva ya a los 72 fallecidos, según los últimos datos que ha ofrecido este domingo el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez. El teniente coronel Carlos Atoche, del Servicio de Criminalística ha reconocido a la agencia EFE que la cifra puede ir incrementándose a lo largo de estos días.