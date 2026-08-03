Robles señala por primera vez a Marruecos y exige que investigue "hasta el final" la entrada masiva en Ceuta

Por primera vez, un miembro del Gobierno de España ha señalado a Marruecos tras la crisis migratoria declarada la semana pasada en Ceuta, con la llegada de miles de personas a nado y cruzando la frontera de manera irregular. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha pedido al país vecino que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes.

Tras visitar el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha apuntado también a las "mafias" que hayan podido provocar esta situación. "Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido, tendrá que asumir responsabilidades", ha dicho en una atención a los medios de comunicación.

"No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha insistido Robles, que ha vuelto a defender la soberanía de Ceuta y de Melilla. "Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", ha sostenido.

Asimismo, la ministra de Defensa ha defendido a los servicios de inteligencia, después de que varios partidos hayan apuntado al Gobierno por desoír sus indicaciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta. En una entrevista en televisión, el jefe de la oposición no se "cree" que "una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, también ha culpado al Gobierno de la crisis migratoria y no se cree que los servicios de inteligencia "no tuviesen información". Otra voz crítica con el Gobierno es el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, el popular Juan José Imbroda. "El CNI lo había anunciado y no se le hizo caso", ha asegurado este lunes en rueda de prensa. "No puede ser que en Ceuta el CNI marque lo que va a pasar y nadie le haga caso", ha sostenido para contradecir a Interior.

Ante esta situación, el PP ha registrado este lunes una batería de preguntas en el Congreso y en el Senado en relación a la actuación del Gobierno durante la actual crisis migratoria.